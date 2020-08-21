Ученые выяснили, почему птицы поют по утрам

Пение птиц утром заменяет им зарядку. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Дьюка в США. Именно с помощью пения на рассвете пернатые улучшают кровоток и повышают температуру тела, пишет "Вокруг света".

Чтобы понять природу утреннего пения, биологи записали трели болотных воробьев. Для этот выбрали 11 самцов, которые живут в неволе. Их пение фиксировали с 2 ночи и до полудня. Всего записали более чем полторы тысячи трелей. Затем исследователи изучили, как меняется их частота и диапазон в течение утренних часов.

Пение птиц. Фото ok.ru

Биолог Стефен Новицки утверждает, что песни воробьев состояли всего из 5 нот, которые они повторяли от 5 до 10 раз в секунду. Переключаться с одной ноты на другую птицам помогает клюв, голосовой аппарат и дыхание. Утро воробьи начинали с более легких мелодий, медленных и с ограниченным диапазоном. Затем набирали темп, приближаясь к более низкой тональности.

Такая музыкальная разминка, говорят ученые, по своему воздействию на организм птицы похожа на воздействие утренней зарядки на организм человека. Она значительно улучшает кровоток и наполняет тело энергией.

Стоит отметить, что своеобразная утренняя разминка - это не единственная функция птичьего пения по утрам. С его помощью птицы также согреваются, когда холодно, поскольку повышается температура тела из-за активного кровотока. Еще одна задача пения, пожалуй, одна из самых важных - привлечь представителей противоположного пола и обозначить границы своей территории для конкурентов.

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