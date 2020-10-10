В Чернобыле обнаружили редкую бабочку размером с птицу

Сотрудники Чернобыльского заповедника обнаружили редкий вид бабочек — голубую ленточницу, размах крыльев которой достигает 110 миллиметров. Об этом сообщает пресс-служба заповедника в Facebook.

IgorSuassuna

Эта ночная бабочка — одна из самых крупных европейских совок — длина переднего крыла может достигать 4,5 см, а размах крыльев — 110 мм (диапазон — от 85 до 110 мм). Она занесена в Красную книгу Украины, потому что является редким видом.

Сотрудники заповедника рассказывают, что голубая ленточница сама к ним прилетела, поэтому им удалось сделать несколько снимков неожиданного гостя. Свое название бабочке дано по голубой полосе на крыльях, которая выглядит как лента или перевязь.





Напомним, что из-за отсутствия людей в зону отчуждения вернулись редкие виды животных, например, бурые медведи, которых там не видели более 100 лет. А также растет количество лосей, оленей, волков, рысей и лошадей Пржевальского, которых сюда завезли в девяностых годах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Чернобыль попал в топ-50 самых интересных туристических локаций мира.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!