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Что произойдет с Землей, если Луна вдруг исчезнет

Эксперты рассказали, какие изменения произойдут на Земле, если наш спутник внезапно исчезнет с неба

сегодня, 09:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Луна является единственным спутником нашей планеты, и она влияет на определенные процессы, происходящие на Земле. Эксперты предположили, что произойдет, если она вдруг исчезнет с небосвода.

Что произойдет с Землей, если Луна вдруг исчезнет

Что будет, если исчезнет Луна / Фото: House Beautiful

Если бы люди завтра проснулись и не обнаружили на небе Луны, то не ощутили бы никаких особых изменений. Да, ночью было бы намного темнее, поскольку поверхность нашего спутника отражает солнечный свет и освещает ночное небо. Однако жителям мегаполисов эта темнота была бы не особо заметна. От отсутствия "лунного света" больше пострадали бы ночные животные, птицы и насекомые, которые за период эволюции подстраивались под жизнь при свете не только звезд, но и Луны. 

Не стоит также забывать, что Луна влияет на приливы. Гравитация спутника воздействует на нашу планету, постоянно "оттягивая" волны океанов вперед и назад. Без Луны эти процессы бы не прекратились, но замедлились бы на 2/3, что негативно отразилось бы на прибрежных экосистемах. Также приливные движения способствуют движению океанских течений, которые влияют на погодные условия. 

Ученый Джек Бернс отметил, что на погоду влияет и наклон оси Земли, который изменился бы при отсутствии гравитационного притяжения Луны. Отсутствие нашего спутника могло бы вызвать резкую смену климата.

Напомним, что астроном-любитель Николас Холмс показал, как бы выглядело небо, если бы на месте Луны были планеты Солнечной системы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 24 июня Луна приблизилась на максимально близкое расстояние к Земле. В связи с этим наш спутник стал более ярким и больше, чем обычно. В народе это суперлуние прозвали "кровавым", поскольку оно имело красновато-розовый оттенок.



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Источник: https://www.popmech.ru/editorial/675443-chto-budet-s-zemley-esli-luna-vdrug-ischeznet/
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