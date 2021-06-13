Как выглядели бы планеты Солнечной системы на месте Луны (ВИДЕО)



















Луна – единственный спутник нашей планеты и ближайшее к ней небесное тело. Но как бы выглядело небо, если бы на месте Луны были планеты Солнечной системы? Астроном-любитель Николас Холмс решил это выяснить.

планеты Солнечной системы на месте Луны / фото: w-dog

Мужчина, которым двигало большое любопытство, смонтировал зрелищный видеоролик, где показал, на что был бы похож небосвод, если бы на месте Луны красовался Юпитер, Сатурн и другие планеты Солнечной системы. Видео он опубликовал на своем YouTube-канале Yeti Dynamics, и оно собрало уже более 52 млн просмотров.

Астроном-любитель взял на основу видео реального небосвода, снятого в штате Алабама (США) и заменил Луну другими небесными телами с помощью программы 3D-моделирования. Он рассказал, что сделал это, чтобы удовлетворить собственное любопытство, но в итоге видеоролик стал очень популярным и принес ему известность.

Учены-планетолог Джеймс О'Донохью подтвердил, что размеры планет на видео сопоставимы с реальностью. Если внимательно присмотреться, что можно заметить даже четыре самые крупные луны Юпитера.

Напомним, что американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства заявило о том, что собирается отправить ровер на Луну. Его миссией станет изучение водяного льда, который скрывается под грунтом спутника, а также поиск других ресурсов как на поверхности, так и под ней.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Луна уже долго рассматривается как кандидат для места создания человеческой колонии. В связи с этим эксперты Money предположили, сколько денег потребуется людям, чтобы построить дом на спутнике Земли и адаптироваться к новым условиям жизни.

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