Во сколько обойдется проживание на Луне: прогноз экспертов

Луна уже долго рассматривается как кандидат для места создания человеческой колонии. В связи с этим эксперты Money предположили, сколько денег потребуется людям, чтобы построить дом на спутнике Земли и адаптироваться к новым условиям жизни.

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Аналитики выпустили первое в мире руководство по ипотеке на Луне и рассказали, где и как лучше там построить свой дом. По их предварительным прогнозам, для того, чтобы прожить один месяц на Луне, человеку потребуется где-то 325 тысяч долларов. Но нужно учитывать, что жизнь на спутнике Земли создаст ряд проблем.

Эксперты говорят, что общая стоимость строительства дома на Луне достигать более 48 миллионов долларов. А при учете наценки на недвижимость эта сумма может подскочить и до 60 миллионов. Плюс ко всему, нужно учитывать и адаптацию к новому образу жизни, ведь человеку потребуются, воздушные уплотнители, изоляция и органические источники энергии.

Итак, аналитики при расчете примерной стоимости дома на спутнике Земли учитывали следующие факторы: сырье, услуги астронавтов, транспортировку материалов, перевозку груза и прочее.

А еще для производства электроэнергии на Луне потребуется небольшой ядерный реактор, который обойдется примерно в 1,3 млн долларов, но альтернативой могут стать и солнечные панели, они обойдутся дешевле.

Также, согласно прогнозам, семье, состоящей из 4 человек, нужно семь специальных теплиц, чтобы обеспечить себя тонной пищи.

В путеводителе эксперты также рассказали, какие места на Луне считаются самыми оптимальными для строительства жилья. И одним из самых популярных мест стал район "Море дождей" — его назвали "идеальным семейным пригородом".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты рассказали, может ли Луна повлиять на ваше здоровье.

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