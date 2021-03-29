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Во сколько обойдется проживание на Луне: прогноз экспертов

В путеводителе также рассказано о самых популярных местах на Луне

сегодня, 12:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Луна уже долго рассматривается как кандидат для места создания человеческой колонии. В связи с этим эксперты Money предположили, сколько денег потребуется людям, чтобы построить дом на спутнике Земли и адаптироваться к новым условиям жизни.

Во сколько обойдется проживание на Луне: прогноз экспертов

Фото: Depositphotos

Аналитики выпустили первое в мире руководство по ипотеке на Луне и рассказали, где и как лучше там построить свой дом. По их предварительным прогнозам, для того, чтобы прожить один месяц на Луне, человеку потребуется где-то 325 тысяч долларов. Но нужно учитывать, что жизнь на спутнике Земли создаст ряд проблем. 

Эксперты говорят, что общая стоимость строительства дома на Луне достигать более 48 миллионов долларов. А при учете наценки на недвижимость эта сумма может подскочить и до 60 миллионов. Плюс ко всему, нужно учитывать и адаптацию к новому образу жизни, ведь человеку потребуются, воздушные уплотнители, изоляция и органические источники энергии. 

Итак, аналитики при расчете примерной стоимости дома на спутнике Земли учитывали следующие факторы: сырье, услуги астронавтов, транспортировку материалов, перевозку груза и прочее. 

А еще для производства электроэнергии на Луне потребуется небольшой ядерный реактор, который обойдется примерно в 1,3 млн долларов, но альтернативой могут стать и солнечные панели, они обойдутся дешевле. 

Также, согласно прогнозам, семье, состоящей из 4 человек, нужно семь специальных теплиц, чтобы обеспечить себя тонной пищи. 

В путеводителе эксперты также рассказали, какие места на Луне считаются самыми оптимальными для строительства жилья. И одним из самых популярных мест стал район "Море дождей" — его назвали "идеальным семейным пригородом". 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты рассказали, может ли Луна повлиять на ваше здоровье.


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Источник: https://www.money.co.uk/mortgages/moon-mortgages#how-to-land-yourself-a-property-on-the-moon
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