Кровавое суперлуние 2021: что можно и нельзя делать в этот день

Сегодня, 24 июня в 21:39 небесное светило окажется на максимально близком расстоянии к Земле. В связи с этим Луна будет выглядеть больше и ярче, чем обычно. В народе это суперлуние прозвали "кровавым", поскольку оно имеет красновато-розовый оттенок, пишет "УНИАН".

Кровавое суперлуние 2021 - фото из открытых источников

В 2021 году можно было наблюдать полнолуние уже два раза: 27 апреля и 26 мая. Июньская полная луна будет отличаться от других тем, что в этот день также состоится лунное затмение. Отмечается, что полнолуние в принципе оказывает негативное влияние на человека: может ухудшиться самочувствие, появиться бессонница, обостриться хронические заболевания и другое.

Что можно делать в суперлуние

Помимо неблагоприятного влияния, луна может помочь в делах, если с ответственностью отнестись к периоду. Рекомендуется начать то, что давно было запланировано или попробовать себя в чем-то новом. Полнолуние может помочь раскрыть потенциал и поможет достичь успеха.

Также в период суперлуния нужно совершать добрые поступки и стараться укреплять взаимоотношения с окружающими.

Чего нельзя делать

Полнолуние в Стрельце — не самый благоприятный момент для путешествий или поездок. Кроме того, лучше воздержаться от ссор и конфликтов, чтобы разногласия не привели к грандиозному скандалу.

В этот период также не рекомендуется совершать мелкие покупки. Если все же не терпится совершить финансовое вложение — пускай это будет крупная трата.

Также в полнолуние стоит отказаться от стрижки и покраски волос. Такие процедуры лучше всего проводить на убывающую луну.

Ранее портал "Комментарии" писал, как выглядела Розовая Луна 2021 в разных уголках планеты.

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