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Кровавое суперлуние 2021: что можно и нельзя делать в этот день

Июньская полная луна будет отличаться от других тем, что в этот день также состоится лунное затмение

сегодня, 09:21
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня, 24 июня в 21:39 небесное светило окажется на максимально близком расстоянии к Земле. В связи с этим Луна будет выглядеть больше и ярче, чем обычно. В народе это суперлуние прозвали "кровавым", поскольку оно имеет красновато-розовый оттенок, пишет "УНИАН". 

Кровавое суперлуние 2021: что можно и нельзя делать в этот день

Кровавое суперлуние 2021 - фото из открытых источников

В 2021 году можно было наблюдать полнолуние уже два раза: 27 апреля и 26 мая. Июньская полная луна будет отличаться от других тем, что в этот день также состоится лунное затмение. Отмечается, что полнолуние в принципе оказывает негативное влияние на человека: может ухудшиться самочувствие, появиться бессонница, обостриться хронические заболевания и другое. 

Что можно делать в суперлуние

Помимо неблагоприятного влияния, луна может помочь в делах, если с ответственностью отнестись к периоду. Рекомендуется начать то, что давно было запланировано или попробовать себя в чем-то новом. Полнолуние может помочь раскрыть потенциал и поможет достичь успеха. 

Также в период суперлуния нужно совершать добрые поступки и стараться укреплять взаимоотношения с окружающими. 

Чего нельзя делать 

Полнолуние в Стрельце — не самый благоприятный момент для путешествий или поездок. Кроме того, лучше воздержаться от ссор и конфликтов, чтобы разногласия не привели к грандиозному скандалу. 

В этот период также не рекомендуется совершать мелкие покупки. Если все же не терпится совершить финансовое вложение — пускай это будет крупная трата. 

Также в полнолуние стоит отказаться от стрижки и покраски волос. Такие процедуры лучше всего проводить на убывающую луну.

Ранее портал "Комментарии" писал, как выглядела Розовая Луна 2021 в разных уголках планеты. 


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Источник: https://window.unian.net/krovavoe-superlunie-2021-chego-zhdat-ot-posledney-polnoy-luny-11461942.html?_gl=1*1yn7kbe*_ga*MTAyNzQzMTE1Ny4xNjIxNjA3ODA4*_ga_P6EEJX21DY*MTYyNDUxMTIwOS4xMTMuMC4xNjI0NTExMjA5LjYw*_ga_JLSK4Y8K67*MTYyNDUxMTIwOS4xMTMuMC4xNjI0NTExMjA5
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