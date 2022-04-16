Будут ли изучать в школах Украины русский язык после войны: ответ омбудсмена

Из-за войны, которую на нашей территории развязала Российская Федерация, украинцы массово начали "отказываться" от всего российского. Назрел вопрос, касающийся и преподавания российского языка в школах Украины после войны. На своей странице в Facebook образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев рассказал, что думает по этому поводу.

Будут ли изучать в школах Украины русский язык (фото из открытых источников)

По его словам, сейчас можно говорить об определенных условиях для преподавания русского языка в школах. Все должно работать в четком соответствии с законодательством. Если родители захотят, чтобы их дети изучали этот язык, то его нужно будет включить в учебный план, как предмет вариативной составляющей. Но школьникам нужно напоминать о состоянии дел в стране и военной ситуации.

По мнению Горбачева, если русский язык будет преподаваться, то каждый урок стоит начинать словами: "Россия – страна-агрессор. Путин – военный преступник. Россия виновата в геноциде украинского народа".

Образовательный омбудсмен добавил, что в текущем месяце, как правило, формируется учебный план на следующий год. Это нужно учесть и вместо русского языка можно включить, например, математику, английский или историю Украины.

Напомним, что Минцифра и МОН Украины вместе с проектом EU4DigitalUA обновят содержание, образовательные ресурсы и подходы к обучению предмету информатики в школах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Украине идет война, но многие студенты хотят выехать за границу на учебу. Глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина рассказала, смогут ли они это сделать. Есть вероятность, что учащимся придется остаться в Украине.

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