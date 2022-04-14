Обучение за границей во время военного положения: разрешат ли студентам уехать из Украины

В Украине идет война, но многие студенты хотят выехать за границу на учебу. Глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина рассказала, смогут ли учащиеся уехать за границу, пишут "Комментарии".

По словам депутата, есть вероятность, что студентам придется остаться в Украине.

"Самый актуальный вопрос, который я получаю в эти дни – каков статус рассмотрения моей инициативы по изменению порядка выезда студентов за границу? Напомню, что я обратилась в Кабмин с просьбой разрешить студентам выезжать из страны во время военного или чрезвычайного положения. Пока обращение еще находится на рассмотрении. Переговорила со всеми субъектами принятия этого решения.К сожалению, есть вероятность, что его не удовлетворят в полном объеме, поскольку в стране идет война. Все мужчины призывного возраста должны оставаться в стране и участвовать в обороне, кто как может. Студентов не мобилизуют, чтобы они могли учиться",- сообщила Гришина.

Гришина продолжила, что каким бы ни было окончательное решение Кабмина, студенты в Украине смогут продолжать обучение.