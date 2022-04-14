Обучение за границей во время военного положения: разрешат ли студентам уехать из Украины

В Украине идет война, но многие студенты хотят выехать за границу на учебу. Глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина рассказала, смогут ли учащиеся уехать за границу, пишут "Комментарии".
По словам депутата, есть вероятность, что студентам придется остаться в Украине.
"Самый актуальный вопрос, который я получаю в эти дни – каков статус рассмотрения моей инициативы по изменению порядка выезда студентов за границу? Напомню, что я обратилась в Кабмин с просьбой разрешить студентам выезжать из страны во время военного или чрезвычайного положения. Пока обращение еще находится на рассмотрении. Переговорила со всеми субъектами принятия этого решения.К сожалению, есть вероятность, что его не удовлетворят в полном объеме, поскольку в стране идет война. Все мужчины призывного возраста должны оставаться в стране и участвовать в обороне, кто как может. Студентов не мобилизуют, чтобы они могли учиться",- сообщила Гришина.
Гришина продолжила, что каким бы ни было окончательное решение Кабмина, студенты в Украине смогут продолжать обучение.
"Не все студенты сегодня имеют возможность полноценно учиться в спокойных условиях. Эта проблема есть, и о ней никто не забывает. Мы постоянно ищем разные варианты ее решения. По информации глав ВГА областей, где не ведутся активные боевые действия, резервы для развертывания дополнительных мест" есть, и этот процесс постоянно длится. В большинстве случаев это проживание в учебных заведениях. Например, общежитиях Харькова и Харьковской области осталось 400 студентов, не желающих переезжать. Все остальные уехали. Точной информации, где конкретно находятся студенты, нет. Все у них в порядке? Имеют ли они возможность учиться? Как один из вариантов обеспечения студентам возможности учиться в безопасных условиях рассматриваем создание образовательного хаба, например, в Полтаве, где нет боевых действий и где относительно тихо", — подытожила политика.
Многие студенты хотят уехать за границу (фото из открытых источников)
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