В Украине обновят один из школьных предметов: что известно

Минцифра и МОН Украины вместе с проектом EU4DigitalUA обновят содержание, образовательные ресурсы и подходы к обучению предмету информатики в школах. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства цифровой трансформации Украины.

В Украине обновят предмет информатики. Фото из открытых источников

10 февраля 2022 Министерство цифровой трансформации и Министерство образования и науки Украины будут презентовать проект обновления содержания, образовательных ресурсов и подходов к обучению предмету информатики в школах.

Проектом предусмотрено, что с 1 сентября 2022 г. начнется пилотирование нового поколения материалов по информатике для всех классов.

Также в Минцифры рассказали о том, какие задачи стоят перед проектом:

• проанализировать и обновить содержание предмета информатики;

• выработать концептуально новый подход к методике преподавания;

• создать репозиторий цифровых образовательных ресурсов;

• дать возможность школьникам и учителям выбирать траектории обучения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что состоялся брифинг по результатам деятельности НАБУ и САП во ІІ полугодии 2021 года. НАБУ и САП отчитались о результатах своей деятельности за год в цифрах. Десятки обвиняемых и миллионы возмещенных средств.

Также сайт "Комментарии писал о том, что на фоне информации о подготовке РФ к вторжению Зеленский обратился к бизнесу. Президент отметил, что в концентрации российских войск у украинской границы он не видит ничего необычного.

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