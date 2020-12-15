Археологи воссоздали образ «монстра», жившего 230 млн лет назад

В Риу-Гранди-ду-Сул — самом южном штате Бразилии, археологи обнаружили окаменелости динозавра, который населял планету 230 миллионов лет назад. Ученым даже удалось воссоздать его образ.

как выглядит монстр, живший 230 млн лет назад (фото из открытых источников)

Археологи нашли левую бедренную кость "монстра", которая по оценке достигает 19 см в длину. А также ученые обнаружили останки других животных, на которых охотился этот вид динозавра. Оказалось, что это эритровенатор — первый мясоедный динозавр, который принадлежит к роду хищников, таких как тираннозавр и велоцираптор. Однако, он населял планету примерно на 150 млн лет раньше их.

Палеонтолог Родриго Мюллер заявил, что эритровенатор был около 2-х метров в длину. Но несмотря на небольшие размеры, он был сильным хищником с острыми, как лезвие, зубами. В основном он питался ящерицами, насекомыми и другими примитивными млекопитающими. Ученый считает, что кожа этого вида динозавра имела структуры, похожие на перья.

Известно, что эритровенатор обитал в позднетриасовую эпоху, в карнийский и/или нижненорийский века. Ученым даже удалось воссоздать образ этого древнего существа.

Фото: SWNS

Напомним, недавно ученые опровергли гипотезу о том, что динозавры вымерли бы на Земле и без падения метеорита. По их словам, гигантские ящерицы не находились на грани вымирания и вполне бы могли жить и сегодня.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на аукционе был продан за рекордную сумму скелет тираннозавра, которому 67 миллионов лет. Ценный экспонат ушел с молотка в течение 10 минут за 27, 5 млн долларов (в четыре раза дороже, чем предполагалось). Анонимный победитель торгов осуществил сделку по телефону.

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