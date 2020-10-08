Скелет динозавра, которому 67 млн лет, продали на аукционе за рекордную сумму

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Таисия Ерохина
На торгах
аукционного дома Christie's продали скелет тираннозавра за 27,5 млн долларов, сообщает
издание Barron's.
Скелету
тираннозавра по имени "Стэн" около 67 млн лет. Ценный экспонат из
Института геологических исследований Блэк-Хиллз в Южной Дакоте на торгах реализовало
довольно быстро. Около 10 минут продолжались торги, после чего скелет продали в
четыре раза дороже, чем составляла предварительная оценка: почти 32 млн
долларов, без комиссионных – 27,5. Анонимный победитель торгов осуществил
сделку по телефону.
Отметим, что Стэн
назван в честь палеонтолога-любителя Стэна Сакрисона, который нашел первые кости
скелета в 1987 году. Ученые говорят, что это самый крупный, полный и хорошо
изученный скелет тираннозавра рекса из когда-либо обнаруженных. Длина скелета –
около 12 м, высота – четыре. В нем 188 оригинальных костей тираннозавра рекса,
а еще сохранилось 58 зубов.
Полученная сумма денег на этом аукционе – рекордная. Ранее за 8,4 млн долларов был продан на торгах аукционного дома Sotheby's динозавр по имени "Сью" в 1997 году, хотя его стоимость оценивалась примерно в 500 тыс. долларов. Сью приобрел Музей естественной истории имени Филда в Чикаго.
Ранее мы писали, что
крупнейшая в мире частная коллекция
виски выставлена на аукцион.
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