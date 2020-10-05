Крупнейшая в мире частная коллекция виски выставлена на аукцион

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Татьяна Веремеева
Коллекция виски Pat’s, которая насчитывает более 9000 бутылок и 2000 миниатюр,
является самой большой частной коллекцией виски, когда-либо выставленной на
аукцион. Об этом пишет Forbes.
Аукцион, организованный аукционистом виски заканчивается
5 октября. Кроме того, сообщается, что дополнительные бутылки будут
периодически выставляться на торги в период с октября 2020 года по июнь 2021
года, чтобы привлечь внимание к специальным бутылкам в коллекции.
Коллекция виски Pat’s – это результат 15-летней тщательной
работы коллекционера. Он прошел путь от новичка до настоящего энтузиаста,
собрав завидную подборку бутылок со всего мира. Многие из них родом из таких мест,
как Шотландия, Ирландия и Соединенные Штаты (насчитывается более 150
шотландских винокурен), но всего представлены десятки стран.
В коллекции представлены востребованные бутылки от
японских винокурен Karuizawa, Yamazaki и Hanyu; есть виски от Kavalan
Distillery на Тайване.
Некоторые из самых ценных бутылок в коллекции – это
редкие выпуски небольших винокурен и востребованные независимые разливщики,
такие как Duncan Taylor, а также лимитированные серии. Здесь есть очень дорогие
напитки 1986-1988 годов, но также можно найти и доступные по цене бутылки, где
ставки начинаются от 15 долларов.
Если вы серьезно пьете виски и хотите приобрести
несколько интересных бутылок для своей личной коллекции, этот аукцион – отличное
место для начала. Многие спиртные напитки недоступны на полках магазинов, и
хотя некоторые из них можно найти на вторичном рынке, они, скорее всего, не
будут сочетаться с их серийными братьями и сестрами.
Торги закрываются 5 октября в 2 часа дня по восточному
времени.
Ранее "Комментарии" писали, как правильно пить виски.
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