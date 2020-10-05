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Крупнейшая в мире частная коллекция виски выставлена на аукцион

Торги закрываются уже сегодня

сегодня, 02:35
Автор:

Татьяна Веремеева

Коллекция виски Pat’s, которая насчитывает более 9000 бутылок и 2000 миниатюр, является самой большой частной коллекцией виски, когда-либо выставленной на аукцион. Об этом пишет Forbes.

Крупнейшая в мире частная коллекция виски выставлена на аукцион

Аукцион, организованный аукционистом виски заканчивается 5 октября. Кроме того, сообщается, что дополнительные бутылки будут периодически выставляться на торги в период с октября 2020 года по июнь 2021 года, чтобы привлечь внимание к специальным бутылкам в коллекции.

Коллекция виски Pat’s – это результат 15-летней тщательной работы коллекционера. Он прошел путь от новичка до настоящего энтузиаста, собрав завидную подборку бутылок со всего мира. Многие из них родом из таких мест, как Шотландия, Ирландия и Соединенные Штаты (насчитывается более 150 шотландских винокурен), но всего представлены десятки стран.

В коллекции представлены востребованные бутылки от японских винокурен Karuizawa, Yamazaki и Hanyu; есть виски от Kavalan Distillery на Тайване.

Некоторые из самых ценных бутылок в коллекции – это редкие выпуски небольших винокурен и востребованные независимые разливщики, такие как Duncan Taylor, а также лимитированные серии. Здесь есть очень дорогие напитки 1986-1988 годов, но также можно найти и доступные по цене бутылки, где ставки начинаются от 15 долларов.

Если вы серьезно пьете виски и хотите приобрести несколько интересных бутылок для своей личной коллекции, этот аукцион – отличное место для начала. Многие спиртные напитки недоступны на полках магазинов, и хотя некоторые из них можно найти на вторичном рынке, они, скорее всего, не будут сочетаться с их серийными братьями и сестрами.

Торги закрываются 5 октября в 2 часа дня по восточному времени.

Ранее "Комментарии" писали, как правильно пить виски.


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