Абитуриентам из оккупированных районов ВНО в этом году не понадобится: как будут поступать в университеты

Абитуриенты с временно оккупированных территорий Украины в этом году смогут поступить в высшие учебные заведения и без прохождения внешнего независимого тестирования (ВНО). Об этом говорится на сайте парламента.

На заседании Рады депутаты приняли изменения к Закону Украины "О высшем образовании", которые регулируют поступление лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, а также жителей населенных пунктов на линии соприкосновения (законопроект №3734). "За" проголосовали 310 парламентариев.

Согласно закону, во все украинские вузы по результатам экзаменов могут поступать выпускники с указанных территорий в пределах установленных квот.

Ранее квота существовала только для абитуриентов с Крыма.

Напомним, из-за проведения ВНО во время карантина абитуриентам сделают поблажку – порог сдачи будет ниже, чем в прошлом году.

Как сообщали "Комментарии" ранее, ВНО в этом году в Украине проходит по новым правилам из-за эпидемии: передвижение по стрелкам и маски на входе.

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