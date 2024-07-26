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ВСП расставила точки над "i" в конфликте 59-й бригады

Расследование конфликта в 59-й бригаде: обнаружены управленческие недостатки, но не преступные приказы

сегодня, 20:01
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Черновалова Кристина

Военная служба правопорядка ВСУ (ВСП) завершила расследование в отношении 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, спровоцированное обращением парамедикини Екатерины Полищук ("Птички") к президенту Зеленскому. Вывод: командир бригады Богдан Шевчук не разглашал преступных приказов, но выявлены серьезные управленческие недостатки.

ВСП расставила точки над "i" в конфликте 59-й бригады

Конфликт в 59 бригаде: в ВСП раскрыли результаты проверки. Фото Фокус

Следователи ВСП провели масштабную проверку, опросив военнослужащих бригады, проанализировав боевые документы и оценив общую организацию выполнения задач. Обвинения Полищук в выдаче Шевчуком преступных приказов не подтвердились.

Однако расследование выявило ряд проблем в управлении бригадой, которые могли негативно повлиять на ее боеспособность. Речь идет о недостатках в коммуникации, координации и принятии решений на разных уровнях командования.

"Рабочая группа не выявила случаев издания преступных приказов. В то же время установлены отдельные факты управленческих решений и факторы, которые могут негативно влиять на ход выполнения боевых задач воинской частью", — говорится в сообщении ВСП.

В связи с этим руководство ВСУ приняло меры для исправления ситуации. Некоторые должностные лица бригады уже привлечены к ответственности, но детали о наказаниях не разглашаются.

Ранее "Комментарии" писали, Екатерина Полищук, известная под позывным "Птичка", была вынуждена прекратить сотрудничество с этой бригадой из-за бесчеловечного и непрофессионального отношение Шевчука. Однако, по ее словам, не все военнослужащие имеют возможность покинуть бригаду из-за преступных приказов, направленных только на "получение дополнительных звездочек этим человеком"



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Источник: https://www.unian.ua/war/konflikt-u-59-brigadi-v-vsp-rozkrili-rezultati-perevirki-12709206.html
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