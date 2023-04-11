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В Украине запретили деятельность Московского патриархата: где именно

Сразу в трех областях

сегодня, 16:14
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Автор:

Константин Куликов

Депутаты Ровенского и Волынского областных советов один за другим, 10 и 11 апреля соответственно, приняли решения о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата на территории их регионов. Об этом сообщают "Комментарии". Ранее деятельность УПЦ МП на территории области запретил Хмельницкий облсовет.

В Украине запретили деятельность Московского патриархата: где именно

Верховним главой УПЦ МП є російський патріарх Кирило, який підтримує Путіна

Проект решения о запрете УПЦ МП на территории Волыни поддержали 54 депутата. Решение было принято единогласно. Как отмечается, депутаты также поддержали текст обращения к верующим УПЦ с призывом разорвать какие-либо связи с Русской православной церковью. Патриарх последней де-факто поддержал войну в Украине.


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Днем ранее деятельность УПЦ МП запретили на территории Ровенской области. Депутаты Ровненского горсовета также обратились к государственным органам, призвав запретить деятельность УПЦ МП в Украине.

4 апреля депутаты Хмельницкого областного совета единогласно поддержали запрет на деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата на территории области. Также в Хмельницком лишили УПЦ МП права пользования 13 земельными участками. Кроме того, органам местного самоуправления Хмельницкой области депутаты рекомендовали провести инвентаризацию земельных участков в УПЦ МП. В дальнейшем облсовет предлагает прекратить право пользования этими участками для УПЦ МП.

Стоит отметить, что решения местных органов власти вряд ли правомочны ограничивать деятельность тех или иных религиозных организаций. Тем не менее, они являются выражением мнения местных общин, которые в областном совете представляют местные депутаты.

Тем временем, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что священники УПЦ Московского патриарха, которые подчиняются РПЦ, массово сотрудничают с ФСБ

А в Институте изучения войны рассказали, как РФ использует религию, как оружие



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