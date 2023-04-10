Пасха: РФ использует религию как оружие

Американский Институт изучения войны (ISW) в очередном отчете анализирует репрессии на религиозной почве, осуществляемые Россией на оккупированных территориях Украины с начала полномасштабного вторжения в феврале прошлого года, пишут "Комментарии" со ссылкой на ВВС.



Россия может использовать Пасху, чтобы задержать контрнаступление Украины

Российские власти используют религию как оружие, чтобы дискредитировать Украину на международной арене, и осуществляют информационные операции на религиозной почве, чтобы достичь военных целей, хотя сама грубо нарушает религиозные свободы на оккупированных территориях Украины, пишут эксперты.

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"Россия может использовать будущую православную Пасху для того, чтобы отсрочить контрнаступление Украины, призывая к прекращению огня из уважения к православной религии, хотя сама Россия не проявляет такого уважения к религии на оккупированных ею территориях", — пишет ISW.

Российские религиозные преследования, отмечают эксперты, вероятно также являются частью российской кампании культурного геноцида и этнических чисток, направленной на уничтожение идеи независимой украинской нации и Православной церкви Украины.

"С начала полномасштабного вторжения в Украину российские солдаты или оккупационные власти совершили по меньшей мере 76 актов религиозных преследований в Украине", — указывают аналитики Института изучения войны.

По их данным, российские власти закрыли, "национализировали" или принудительно превратили по меньшей мере 26 культовых сооружений в подконтрольную Кремлю Русскую православную церковь Московского патриархата, убили или захватили по меньшей мере 29 священнослужителей или религиозных лидеров, а также разграбили, осквернили или осквернили территории оккупированной Украины.

"Эти акты религиозных репрессий, скорее всего, – не отдельные инциденты, а скорее часть целенаправленной кампании, направленной на систематическое искоренение "нежелательных" религиозных организаций в Украине и продвижение Московского патриархата", – говорится в отчете.

Российские власти систематически подавляют религиозную свободу в России, что является вопросом государственной политики. И эту политику Россия применяет на оккупированных территориях Украины. Российские оккупационные силы также выступают против других конфессий, выразительно украинских в культурном плане, и репрессируют протестантское меньшинство.

"Кремль выставляет себя защитником христианства и восточного православия, однако данные очевидцев свидетельствуют, что российская власть, похоже, нацелилась на ВЦУ из-за ее украинскости", — отмечают эксперты.

Как свидетельствуют данные очевидцев, российские солдаты особенно жестоко обращаются с протестантами на оккупированных территориях Украины. Авторы отчета подчеркивают, что Кремль продолжает информационную операцию, направленную на ложное изображение России как религиозно-толерантного государства, при этом сознательно подавляя религиозные свободы в Украине. Кроме того, Кремль особенно заинтересован в обвинении украинского правительства в преследовании УПЦ (МП).

Москва может призвать к прекращению огня на православную Пасху 16 апреля, как это было на православное Рождество в январе 2023 года.

"Такая пауза принесет непропорционально большую пользу российским войскам и позволит им закрепить свои достижения в Бахмуте и подготовить оборону против контрнаступления Украины весной 2023 года", — считают эксперты.

Однако, по их мнению, ни один участник боевых действий не обязан соглашаться на прекращение огня по религиозным или любым другим соображениям.

"Если Россия предложит, а Украина откажется от прекращения огня на православную Пасху, Кремль тем самым не продемонстрирует большей преданности защите христианства или христианских ценностей и не покажет, что Киев отвергает эти ценности. Путин в очередной раз продемонстрирует свой цинизм", — заключают в отчете.

Напомним, "Комментарии" писали о том, что в Россию возвращаются сталинские времена, а российский фашизм уходит не из глубины общества, а уходит от власти и инициируется явно сверху.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Лавров заявил, что Россия и США уже находятся в войне. Глава МИД России обвинил США в помощи Украине, которая отстаивает свой суверенитет.

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