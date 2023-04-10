Пасха: РФ использует религию как оружие

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Моесеенко Валентина
Американский Институт изучения войны (ISW) в очередном отчете анализирует репрессии на религиозной почве, осуществляемые Россией на оккупированных территориях Украины с начала полномасштабного вторжения в феврале прошлого года, пишут "Комментарии" со ссылкой на ВВС.
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Российские власти используют религию как оружие, чтобы дискредитировать Украину на международной арене, и осуществляют информационные операции на религиозной почве, чтобы достичь военных целей, хотя сама грубо нарушает религиозные свободы на оккупированных территориях Украины, пишут эксперты.
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Российские религиозные преследования, отмечают эксперты, вероятно также являются частью российской кампании культурного геноцида и этнических чисток, направленной на уничтожение идеи независимой украинской нации и Православной церкви Украины.
По их данным, российские власти закрыли, "национализировали" или принудительно превратили по меньшей мере 26 культовых сооружений в подконтрольную Кремлю Русскую православную церковь Московского патриархата, убили или захватили по меньшей мере 29 священнослужителей или религиозных лидеров, а также разграбили, осквернили или осквернили территории оккупированной Украины.
Российские власти систематически подавляют религиозную свободу в России, что является вопросом государственной политики. И эту политику Россия применяет на оккупированных территориях Украины. Российские оккупационные силы также выступают против других конфессий, выразительно украинских в культурном плане, и репрессируют протестантское меньшинство.
Как свидетельствуют данные очевидцев, российские солдаты особенно жестоко обращаются с протестантами на оккупированных территориях Украины. Авторы отчета подчеркивают, что Кремль продолжает информационную операцию, направленную на ложное изображение России как религиозно-толерантного государства, при этом сознательно подавляя религиозные свободы в Украине. Кроме того, Кремль особенно заинтересован в обвинении украинского правительства в преследовании УПЦ (МП).
Москва может призвать к прекращению огня на православную Пасху 16 апреля, как это было на православное Рождество в январе 2023 года.
Однако, по их мнению, ни один участник боевых действий не обязан соглашаться на прекращение огня по религиозным или любым другим соображениям.
Напомним, "Комментарии" писали о том, что в Россию возвращаются сталинские времена, а российский фашизм уходит не из глубины общества, а уходит от власти и инициируется явно сверху.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Лавров заявил, что Россия и США уже находятся в войне. Глава МИД России обвинил США в помощи Украине, которая отстаивает свой суверенитет.
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