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Секретарь СНБО о Лавре: "За бороды и другие члены вытаскивать не будем"

В то же время относительно будущего Московского патриархата в Украине Данилов категоричен

сегодня, 18:06
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Автор:

Константин Куликов

Московский патриархат в Украине является филиалом ФСБ, и его деятельность должна быть прекращена. Такое мнение высказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью Радио Свобода.

Секретарь СНБО о Лавре: "За бороды и другие члены вытаскивать не будем"

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов

Относительно ситуации вокруг Киево-Печерской лавры Данилов призвал всех набраться терпения. Он считает, что в силовом сценарии выдворения монахов Московского патриархата заинтересована ФСБ. Поэтому украинские власти не собираются спешить:


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"Давайте наберемся терпения. Поверьте, решение будет исполнено, – говорит Данилов. – Конечно, никто за бороду, за ноги или за другие члены их оттуда вытаскивать не собирается. Потому что это проект, который был расписан в ФСБ Российской Федерации. Они имеют указание, как им вести себя".

Он уверен, что священники УПЦ МП являются российской агентурой в прямом смысле этого слова:

"Я могу заявить официально, что количество людей, сотрудничающих с ФСБ Российской Федерации, с 1-ым, с 5-ым, с 9-ым управлением ФСБ именно в этом сообществе, к величайшему сожалению, очень и очень велико. И мне жаль, когда люди, не понимая этих процессов, начинают в этом принимать участие... Они не понимают, в каком процессе они принимают решение", — уверяет секретарь СНБО. — "Мы понимаем, что если вы имеете где-то московскую православную церковь, имейте в виду себе, что это центр спецслужб Российской Федерации. Это было доказано уже неоднократно".

Алексей Данилов дал понять, что в отношении УПЦ МП власти настроены решительно:

"Еще раз подчеркиваю, что касается Московии – ей нечего здесь делать... Другого вопроса и процесса не может быть".

Тем временем, в Украине сообщено о подозрении еще одному иерарху УПЦ МП. А в России власти отказались строить мечеть на месте, почитаемом православными.



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