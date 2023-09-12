В "Слуге Народа" резко критикуют опрос об ответственности Зеленского за коррупцию

Глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия отреагировал на результаты опроса, где 78% украинцев указали, что Зеленский несет прямую ответственность за коррупцию.

Народный депутат Давид Арахамия. Фото из открытых источников

Давид Арахамия критикует опрос и указывает, что президент не отвечает за антикоррупционную вертикаль.

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"В сети распространяют манипулятивное исследование о том, что якобы украинцы считают, что за всю бытовую коррупцию отвечает Президент Украины", — пишет Арахамия и риторически спрашивает, почему именно Зеленский должен отвечать за "брусчатку, мосты, стадионы, теннисные корты и прочий хлам во время войны?".

Напомним, что 11 сентября фонд "Демократические инициативы" совместно с КМИС опубликовали результаты опроса, в котором спросили украинцев, соглашаются ли они с утверждением, что президент несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях.

77,6% опрошенных согласились с таким мнением. Против высказалось 18%, а 4,4% не ответили на вопросы. Опрос проходил по всей территории Украины за исключением временно оккупированных территорий и областей, где проходят боевые действия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины отреагировал на заявления некоторых партнеров, считающих ситуацию с медленным контрнаступлением шансом для мирных переговоров с Путиным.

Также "Комментарии" писали о Национальном агентстве по предотвращению коррупции, которое показало рейтинг областей по количеству коррупционных дел. Оказалось, что Львовская область на первом месте почти из 2 тыс. коррупционных записей. В топ-5 также попали: Днепропетровская, Харьковская, Одесская и Киевская.