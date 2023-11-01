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В России стартовала кампания по защите антисемитов

В Дагестане, и в целом в России, стартовала кампания по защите участников махачкалинского погрома от вероятного уголовного преследования

сегодня, 18:56
Автор:
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Константин Куликов
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Чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов написал обращение к правительству республики Дагестан и лично Сергею Меликову с просьбой не наказывать или проявить снисхождение к участникам Махачкалинского погром, которые пытались расправиться с еврейскими пассажирами авиарейса из Тель-Авива.

В России стартовала кампания по защите антисемитов

Участник погрома ищет еврея в турбине самолета

"Пожалуйста, не надо ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать, чтобы якобы другие боялись. Здесь это так не работает, и пора уже понять, и выйти на открытый диалог с народом. Наоборот, покажите жест добра — что и вы идёте навстречу и амнистию даёте", — написал борец.


Этот же пост выложили в сторис в Instagram экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов (35 млн фолловеров) и менее известный боец Аскар Аскаров (161 тысяча фолловеров).

С подобным обращением к российских властям обратился и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

"Очевидно, что акции с погромами в Дагестане организованы силами извне, хотя, безусловно, спровоцированы Израилем. Случай в Дагестане — так же чистой воды провокация, которую используют западные спецслужбы, играя на чувствах верующих людей", ― считает глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин.

Напомним, что вечером 29 октября толпа людей прорвалась через вход в здание международного аэропорта Уйташ, вышла на взлетно-посадочную полосу и окружила прибывший из Тель-Авива самолет в поисках евреев. Более 20 человек, среди которых правоохранители, получили ранения.

К слову, в израильско-палестинском конфликте РФ стала на сторону ХАМАС, после чего росСМИ на протяжении трех недель разжигали ненависть к Израилю. 

Российские власти, в лице Путина, осудили попытку погрома, но ответственность за его организацию возложили на западные спецслужбы.

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