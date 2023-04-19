В России рассказали, как будут определять "ЛГБТ-пропаганду"

Роскомнадзор — федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в России — утвердил критерии оценки материалов, содержащих "пропаганду ЛГБТ". Об этом сообщают "Комментарии".

В Росії заборонили "пропаганду" ЛГБТ-відносин

Так, ресурсы будут включать в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора за публикацию информации, "вызывающей интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям"; сведений, которые "направлены на убеждение в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок". Данная формулировка включает в том числе, по мнению российских цензоров, "формирование положительного образа людей, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях".

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Также теперь в РФ под запретом данные, направленные "на формирование искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений" и "материалы о преимуществах смены пола, направленных на формирование положительного отношения к смене пола".

Роскомнадзор намерен также следить за материалами, "направленными на изменение негативного отношения к нетрадиционным отношениям".

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Роскомнадзор создан в декабре 2008 года указом президента России Дмитрия Медведева.

С 8 июля 2022 года, как "дезинформационная организация", находится под санкциями Европейского союза и ряда других стран.

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