Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

"Когда я на тракторе, я как слепой живописец. Я ничего не вижу. У меня отличное чувство пространства и меры. Я фиксирую образ в голове. Я несколько раз рисую портрет на столе, а потом иду и выполняю его на земле", — поделился художник.

Это уже не первая работа художника, таких масштабов. Ранее на полях Гамбарин уже создавал изображения Папы Франциска и американских лидеров.

В 2013 году образ Папы Франциска художник воспроизвел на участке площадью 25 000 квадратных метров.

В 2016 году Дарио Гамбарин использовал свое транспортное средство, чтобы "нарисовать" Дональда Трампа на поле, перед президентскими выборами в США. После этого художник не остановился и изобразил подобный портрет соперницы Трампа на выборах Хиллари Клинтон.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в Италии не обсуждается вопрос о передаче Украине истребителей, но даже если начнутся дискуссии по этому поводу, вряд ли они закончатся положительно для Украины, потому что маловероятно Рим примет положительное решение. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью итальянской газете La Stampa, которое приводит CNN.

Напомним, "Комментарии" писали, и тальянско-французская система противовоздушной обороны SAMP/T, которую также называют Mamba заработает в Украине через две недели, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Telegraph.





Итальянский художник нарисовал самый большой в мире портрет на поле