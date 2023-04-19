logo

BTC/USD

29218.21

ETH/USD

1977.63

LTC/USD

95.33

USD/UAH

37.88

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Вероне итальянский ландшафтный художник трактором создал самый большой в мире портрет Пикассо
commentss НОВОСТИ Все новости

В Вероне итальянский ландшафтный художник трактором создал самый большой в мире портрет Пикассо

На пустыре в Кастаньяро художник Дарио Гамбарин воспроизвел автопортрет Пабло Пикассо в 1907 году, использовав при его создании трактор

сегодня, 12:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
"Когда я на тракторе, я как слепой живописец. Я ничего не вижу. У меня отличное чувство пространства и меры. Я фиксирую образ в голове. Я несколько раз рисую портрет на столе, а потом иду и выполняю его на земле", — поделился художник.
Это уже не первая работа художника, таких масштабов. Ранее на полях Гамбарин уже создавал изображения Папы Франциска и американских лидеров.
В 2013 году образ Папы Франциска художник воспроизвел на участке площадью 25 000 квадратных метров.
В 2016 году Дарио Гамбарин использовал свое транспортное средство, чтобы "нарисовать" Дональда Трампа на поле, перед президентскими выборами в США. После этого художник не остановился и изобразил подобный портрет соперницы Трампа на выборах Хиллари Клинтон.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в Италии не обсуждается вопрос о передаче Украине истребителей, но даже если начнутся дискуссии по этому поводу, вряд ли они закончатся положительно для Украины, потому что маловероятно Рим примет положительное решение. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью итальянской газете La Stampa, которое приводит CNN.
Напомним, "Комментарии" писали, и тальянско-французская система противовоздушной обороны SAMP/T, которую также называют Mamba заработает в Украине через две недели, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Telegraph.

В Вероне итальянский ландшафтный художник трактором создал самый большой в мире портрет Пикассо

Итальянский художник нарисовал самый большой в мире портрет на поле



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/artanddesign/2023/apr/09/italian-land-artist-makes-worlds-largest-picasso-portrait-with-tractor
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!