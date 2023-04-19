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В США эксперт дал новый прогноз относительно вероятной стоимости биткойна

Может подняться до отметки в 40 тысяч долларов. Такой прогноз относительно флагмана рынка криптовалют – биткойная, дал генеральный директор компании Galaxy Digital Майк Новограц, пишут «Комментарии».

сегодня, 13:25
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Автор:

Белоокая Ира

По мнению эксперта, это произойдет в том случае, когда Федеральная резервная система США начнет снижать ставку. Также, по словам Новограца, золото, евро и криптовалюты биткойн до сих пор в "топе" конкурирующих инвестиций.

В США эксперт дал новый прогноз относительно вероятной стоимости биткойна

Биткойн может прыгнуть в цене до 40 тысяч долларов


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"Самыми четкими соглашениями были и будут продолжаться долгие операции с золотом, длинные евро, длинные биткойны, длинные Ethereum — эти активы, которые должны преуспевать, если ФРС прекратит повышение, а затем сократит", — отмечает американский эксперт.

Замедление экономики США не за горами, считает генеральный директор компании Galaxy Digital. Ввиду банкротства отдельных региональных банков кредиторы могут принять решение взять меньше заемщиков, что приведет к кредитному кризису в Америке. Таким образом, Федеральная резервная система снизит ставки более агрессивно, чем ожидалось, с первоначальным снижением стоимости заимствований. Это может произойти на этом уроке.  

"Биткойн имел огромный прирост. Мы можем консолидироваться здесь, прежде чем двигаться до $40 000, если ФРС будет играть так, как я думаю",— сказал эксперт, указывая на стоимость в 30 000 долларов, достигнутую на этой неделе впервые с июня 2022 года.

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Речь шла на портале "Комментарии" и о том, благодаря продажам специальной партии соли "Мощь.Украинская каменная" удалось собрать 58,5 млн гривен. Благодаря этому украинская разведка получит 2200 беспилотников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-12/novogratz-says-clearest-trades-are-long-gold-euro-bitcoin
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