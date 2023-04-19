В США эксперт дал новый прогноз относительно вероятной стоимости биткойна

По мнению эксперта, это произойдет в том случае, когда Федеральная резервная система США начнет снижать ставку. Также, по словам Новограца, золото, евро и криптовалюты биткойн до сих пор в "топе" конкурирующих инвестиций.

Биткойн может прыгнуть в цене до 40 тысяч долларов

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"Самыми четкими соглашениями были и будут продолжаться долгие операции с золотом, длинные евро, длинные биткойны, длинные Ethereum — эти активы, которые должны преуспевать, если ФРС прекратит повышение, а затем сократит", — отмечает американский эксперт.

Замедление экономики США не за горами, считает генеральный директор компании Galaxy Digital. Ввиду банкротства отдельных региональных банков кредиторы могут принять решение взять меньше заемщиков, что приведет к кредитному кризису в Америке. Таким образом, Федеральная резервная система снизит ставки более агрессивно, чем ожидалось, с первоначальным снижением стоимости заимствований. Это может произойти на этом уроке.

"Биткойн имел огромный прирост. Мы можем консолидироваться здесь, прежде чем двигаться до $40 000, если ФРС будет играть так, как я думаю", — сказал эксперт, указывая на стоимость в 30 000 долларов, достигнутую на этой неделе впервые с июня 2022 года.

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