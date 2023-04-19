На войне погиб участник известной рок-группы SilverTown

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "УНИАН".



Андрей Касенюк получил смертельное ранение, в бою с оккупантами

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"Друзья и подписчики! Вот так начинался наш последний пост когда мы собирали деньги на Starlink для Андрея. Благодаря этому старлинку и Вам, Андрей все это время был на связи с родными, близкими. Вчера Андрей не вышел на связь, его больше с нами нет. Он получил смертельное ранение. Подробностей и деталей пока мы не знаем", — сообщили коллеги музыканта.

Как добавили друзья погибшего: Андрей в ближайшем будущем больше всего хотел выпустить альбом, он всегда оставался оптимистом и верил в лучшее.

Он очень хотел выпустить альбом, постоянно всех пинговал, раздавал движущие копняки, организовывал весь процесс от накопления до мастеринга. Также он несколько раз, уже во время войны, хотел релизить клип, который мы сняли еще в сентябре 2021 года. 24 февраля 2022 года его должна была рассмотреть редакция М1/М2 о ротации, но не суждено...", — написали коллеги музыканта.

Также, музыканты группы SilverTown отмечали, что эта потеря достаточно сложна для всех. Как для близких Андрея, его коллег и всей Украины.

"Андрей всегда останется в нашей памяти, в наших сердцах в своих произведениях, в отснятых клипах. Вечная тебе память, брат! На таких, как ты выдержала страна! Ты герой, настоящий герой!", – сказали они.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, информацию о гибели Олега Барны подтвердил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, пишут "Комментарии". Павший – украинский общественно-политический деятель, правозащитник, педагог, военнослужащий, сержант Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны. Народный депутат Украины VIII созыва.



