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В России опять обвинили Украину в ликвидации пропагандиста Татарского

Он призывал к уничтожению Украинской государственности, Украины и всего украинского

сегодня, 10:44
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Автор:

Константин Куликов

За ликвидацией кремлевского пропагандиста Владлена Татарского, люто ненавидевшего все украинское, стоят якобы украинские спецслужбы. Такое заявление в росСМИ сделала сегодня ФСБ, передают "Комментарии".

В России опять обвинили Украину в ликвидации пропагандиста Татарского

Владлен Татарський закликав до знищення всього українського

Якобы, согласно распространенной сегодня в России версии, за ликвидацией пропагандиста, воевавшего с оружием в руках против Украины, стоит Юрий Денисов — "член украинской ДРГ". По версии российских спецслужб, он через посредника передал Дарье Треповой взрывное устройство, закамуфлированное под гипсовый бюст "военкора". Затем устройство, сдетонировав, уничтожило Татарского во время творческого вечера в кафе, 2 апреля. 


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Согласно версии, которую сегодня распространили росСМИ, взрывное устройство было передано непосредственной исполнительнице ликвидации Дарье Треповой с помощью сервиса доставки. А сам Денисов прибыл из Киева в феврале через территорию Латвии в московский регион, где собирал сведения о Татарском. После ликвидации антиукраинского пропагандиста 3 апреля Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. 

Интересно отметить, что основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин, с который связывали Максима Фомина (он действовал под псевдонимом Владлен Татарский), опроверг причастность украинских спецслужб к его ликвидации. По его версии, это сделали некие "радикальные силы".

Позже ответственность за ликвидацию Татарского взяла на себя российская Национальная Республиканская армия во главе с оппозиционным депутатом Госдумы Ильей Пономаревым.

2 апреля во время творческого вечера в кафе, принадлежащего основателю ЧВК "Вагнер", сдетонировало взрывное устройство — Владлен Татарский погиб. После этого российские силовики задержали Дарью Трепову, которую подозревают в том, что она принесла взрывное устройство, замаскированное под бюст Фомина. 

Путин наградил погибшего пропагандиста орденом.

Эксперты расходятся во мнениях, кто именно мог организовать его уничтожение. Это могли быть и украинская разведка, и российские спецслужбы, и представители российского Минобороны, которое он критиковал. 



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