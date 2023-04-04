Путин наградил погибшего пропагандиста орденом

Президент РФ Владимир Путин своим приказом наградил (посмертно) российским орденом мужества погибшего пропагандиста, "военкора" Максима Фомина (Владлена Татарского), которого взорвали 2 апреля в петербургском кафе. Об этом сообщают "Комментарии".

Владлен Татарський пропагував знищення України та її державності

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга", — сказано в указе.

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Следует отметить, что Владлен Татарский родом из донецкой Макеевки и был приговорен украинским судом к заключению за участие в ограблении банка. В 2014 году, воспользовавшись захватом Востока Украины пророссийскими силами, он освобождается и присоединяется к сепаратистам. Во время широкомасштабного вторжения России в Украину принимал участие в боях на стороне РФ, в составе батальона "Восток", и отметился как пропагандист, который в грязной форме критиковал любое проявление украинского, призывал к уничтожению Украины, ее государственности и идентичности.

Эксперты расходятся во мнениях, кто именно мог организовать его уничтожение. Это могли быть и украинская разведка, и российские спецслужбы, и представители российского Минобороны, которое он критиковал.

"Для Украины Татарский-Фомин не имел никакой ценности. Есть много других более значимых целей. И когда происходят определенные акты возмездия со стороны Украины, мы узнаем об этом от отечественных спецслужб или аффилированных с ними источников, – отмечает политолог Олег Саакян. – В данном случае понятно, что украинские спецслужбы будут молчать (не будут опровергать и не отрицать свое участие), будут держать интригу. Но все выглядит так, что это именно внутрироссийские игры".

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