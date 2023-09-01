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В России начинают блокировку "запретных тем" в Интернете

Ранее в СМИ сообщалось о прибытии в Россию китайских специалистов, которые поделятся опытом создания и функционирования "великого китайского файрвола"

1 сентября 2023, 22:51
Автор:
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Константин Куликов
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Роскомнадзор с 2 сентября начнет блокировку "пропаганды ЛГБТ в сети". Об этом сообщают "Комментарии".

В России начинают блокировку "запретных тем" в Интернете

В РФ продолжают блокировать Интернет

Приказ Роскомнадзора с критериями "пропаганды" ЛГБТ и смены пола вступил в силу 1 сентября. Согласно критериям, материал будет считаться запрещенным к распространению в том числе при наличии следующей информации: "формирование искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений"; "формирование интереса к нетрадиционным сексуальным отношениям", "обоснование преимущества нетрадиционных сексуальных отношений над традиционными отношениями"; "оправдание отказа от традиционных сексуальных отношений в пользу нетрадиционных"; "формирование положительного отношения к смене пола".


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Напомним, что ранее в России был заблокированы социальные сети Фейсбук, "Твиттер", ограничен Instagram.

Кроме того, заблокированы Роскомнадзором сайт "Медузы" по причине, как гласит официальная формулировка,  "лживой информации о специальной военной операции на территории Украины". По этой же причине подверглись блокировке сайты русской службы Би-би-си, "Радио Свободы", Deutsche Welle и "Голоса Америки".

Тем временем, Россия активизировала ядерную ракету, которой Путин угрожал США. Стратегический ракетный комплекс "Сармат", которым Путин угрожал Западу, поставлен на боевое дежурство.  

Из Украины разрешили выезд определенной категории студентов. Кабмин разрешил выезд за границу студентам и курсантам определенной категории .

А в Германии избили украинских детей. Неизвестный совершил нападение на беженцев в Нижней Саксонии.



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