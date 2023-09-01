В России начинают блокировку "запретных тем" в Интернете

Роскомнадзор с 2 сентября начнет блокировку "пропаганды ЛГБТ в сети". Об этом сообщают "Комментарии".

В РФ продолжают блокировать Интернет

Приказ Роскомнадзора с критериями "пропаганды" ЛГБТ и смены пола вступил в силу 1 сентября. Согласно критериям, материал будет считаться запрещенным к распространению в том числе при наличии следующей информации: "формирование искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений"; "формирование интереса к нетрадиционным сексуальным отношениям", "обоснование преимущества нетрадиционных сексуальных отношений над традиционными отношениями"; "оправдание отказа от традиционных сексуальных отношений в пользу нетрадиционных"; "формирование положительного отношения к смене пола".

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Напомним, что ранее в России был заблокированы социальные сети Фейсбук, "Твиттер", ограничен Instagram.

Кроме того, заблокированы Роскомнадзором сайт "Медузы" по причине, как гласит официальная формулировка, "лживой информации о специальной военной операции на территории Украины". По этой же причине подверглись блокировке сайты русской службы Би-би-си, "Радио Свободы", Deutsche Welle и "Голоса Америки".

Тем временем, Россия активизировала ядерную ракету, которой Путин угрожал США. Стратегический ракетный комплекс "Сармат", которым Путин угрожал Западу, поставлен на боевое дежурство.

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