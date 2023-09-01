В Германии избили украинских детей

В Германии неизвестный напал на детей из-за того, что те говорили на украинском языке. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Bild.

В Германии нашли убежище свыше миллиона украинцев

Так, в городке Айнбек в Нижней Саксонии неизвестный мужчина сбросил 10-летнего мальчика из Украины с моста. По данным прокуратуры, украинцы играли на улице, когда к ним приблизился прохожий 40-45 лет. Он начал ругать их за то, что те говорят по-украински, и рассказывал, что войну начала Украина, а также требовал от них говорить по-русски.

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После этого злоумышленник схватил одну из девочек за волосы, а затем швырнул 10-летнего мальчика через перила моста в канал. Ребенок ударился о железные балки, у него раны головы и ноги.



Полиция завела дело по статье о попытке умышленного убийства ребенка.

По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, за первые пять месяцев 2023 года первичную заявку на убежище в ФРГ подали 125 556 человек. Всего же более 1 млн беженцев с Украины прибыли в Германию с февраля 2022 года. За 2022 год в ФРГ прибыло больше беженцев с Украины, чем суммарно из Сирии, Афганистана и Ирака за 2014-2016 годы.

Еще более 1,5 млн украинских беженцев зарегистрировано в Польше.

Тем временем, Россия активизировала ядерную ракету, которой Путин угрожал США. Стратегический ракетный комплекс "Сармат", которым Путин угрожал Западу, поставлен на боевое дежурство.

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