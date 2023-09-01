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Из Украины разрешили выезд определенной категории студентов

Кабмин разрешил выезд за границу студентам и курсантам определенной категории

сегодня, 19:59
Автор:
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Константин Куликов
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Кабмин разрешил выезд за границу студентам и курсантам, получающим образование по авиационным специальностям, но при определенных условиях. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию постоянного представителя Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Из Украины разрешили выезд определенной категории студентов

Студенты и курсанты смогут выехать из Украины, но не все

По его словам, внесены изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины.


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"Дано право пересечения государственной границы в случае введения правового режима военного положения студентам или курсантам, которые получают образование по авиационным специальностям, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период и требуют практической летной подготовки в иностранных учебных заведениях или в авиационных школах в связи с закрытием воздушного пространства Украины", — отмечает Тарас Мельничук.

Напомним, что для продолжения украинского контрнаступления или для отражения возможного российского наступления ВСУ обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить новую волну мобилизации, о чем очень лаконично сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме этого, в Украине планируется пересмотреть все решения ВЛК относительно предоставления инвалидности, поскольку есть подозрения относительно коррупционной составляющей во многих из этих решений.

Также глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил возможность экстрадиции в Украину тех мужчин, которые покинули ее во время военного положения незаконно.

Тем временем, Данилов рассказал, когда обнародуют имена врачей и уклонистов, которые затрудняют мобилизацию.

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