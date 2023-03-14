В России будут карать за "дискредитацию участников СВО": тюремный срок

До 15 лет лишения свободы грозит теперь любому гражданину России за "дискредитацию" участников войны РФ в Украине и "фейки" о них. Соответствующие поправки в административный и уголовный кодексы сегодня утвердили депутаты Госдумы, сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

Пригожин (крайній ліворуч) починав шлях до влади, як кухар Путіна

Госдума в третьем, окончательном, чтении утвердила соответствующие поправки в кодекс об административных правонарушениях и изменения в Уголовный кодекс. Новшеством стало то, что теперь нормы статей за "дискредитацию" российской армии включают и добровольцев с наемниками. Так, в статью 20.3.3 КоАП внесена дополнительная формулировка "ответственностью за дискредитацию добровольческих формирований, организаций или физических лиц, которые выполняют задачи для ВС РФ".

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Теперь, к примеру, за информацию о криминальном прошлом ранее судимого вагнеровца можно схлопотать для начала штраф от 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч — для юридических лиц. В случае повторного нарушения этой статьи на протяжении года — до 15 лет колонии.

Кроме того, теперь пригожинских наемников и добровольцев будут оберегать и нормы статьи 207.3 Уголовного кодекса — распространение "фейков" об армии. При этом высшую санкцию по первой части этой статьи увеличили с 3 до 5 лет лишения свободы, а самое строгое наказание по второй и третьей части осталось прежним — 10 и 15 лет колонии соответственно.

Депутаты Госдумы внесли и поправки в статью 280.3 УК — о "дискредитации армии". Наказание по ее первой части увеличено с 3 до 5 лет лишения свободы, по второй (повторная дискредитация, повлекшая опасные последствия) — с 5 до 7 лет.

Как сообщают СМИ, принять поправки просил владелец ЧВК "Вагнер". По сведениям газеты "Коммерсант", Пригожин, в частности, предложил запретить любую критику участников военных действий, а также публикацию сведений об их прошлых правонарушениях.

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