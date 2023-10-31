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В Париже открыли огонь по женщине, кричавшей "Аллаху акбар!"

Полиция заявила, что она кричала джихадистские, агрессивные лозунги

сегодня, 17:58
Автор:
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Константин Куликов
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В парижском метро полицейские открыли огонь по женщине, которая кричала "Аллаху Акбар" и "Вы все умрете". Об этом, как сообщают "Комментарии", передает агентство Reuters со ссылкой на главу полиции Парижа.

В Париже открыли огонь по женщине, кричавшей "Аллаху акбар!"

Такбир в Иерусалиме

Пассажиры метро сообщили, что женщина "произносила агрессивные, джихадистские комментарии". По словам официального спикера кабмина Франции Оливье Верана, полицейские оттащили женщину в сторону и попросили ее успокоиться. Они также попросили ее показать руки, чтобы убедиться, что она не представляет опасности.


"У сотрудников правоохранительных органов не было другого выбора, кроме как открыть огонь по этой женщине, учитывая опасность ситуации", — отметил спикер полиции.

Женщина была ранена в живот, ее доставили в больницу. Было возбуждено два уголовных дела: против женщины и против полицейских по факту применения оружия. Во Франции ранее был введен максимальный уровень террористической угрозы в связи с нападением в лицее в городе Аррас, в результате которого погиб учитель.

В переводе с арабского выражение "Аллаху акбар" означает "Аллах — Велик!" или "Аллах — Величайший". Ее употребляют как знак радости, способ возвеличить Всевышнего. Данную фразу также именуют такбиром. Фраза "Аллаху акбар" написана на флаге нескольких государств: в середине флага Ирака, в виде особого орнаментального шрифта на нижнем крае зелёной и верхнем крае красной полос флага Ирана; в проекте нового флага Афганистана; на красном флаге мятежной пакистанской провинции Вазиристан, которую фактически контролируют талибы.

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