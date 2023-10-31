Кадыров отдал приказ стрелять на поражение

Глава Чечни Рамзан Кадыров отдал приказание применять оружие к участникам возможным несанкционированных митингов в регионе. Это заявление он сделал после махачкалинского погрома, от которого Кремль пытается дистанцироваться, переложив ответственность за произошедшее на "происки западных спецслужб". Об этом сообщают "Комментарии".

Кадыров

"Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, четвертый выстрел сделайте в лоб", — заявил он на совещании в правительстве граничащей с Дагестаном республики во вторник, 31 октября.

Напомним, что участники Махачкалинского погрома, прорвались на взлетное поле аэропорта столицы Дагестана, с требованием выдать им евреев, прибывших на рейсом Тель-Авив-Махачкала. В ходе беспорядков пострадали полицейские, пассажиров рейса удалась эвакуировать. Кремль, в лице Путина, осудил действия погромщиков, заявив что на них повлияли контролируемые Западом телеграмм-каналы. В то же время, по сообщениям СМИ, большинство погромщиков прибыли в Махачкалу из Карабудахкентского района, где компактно проживают кумыки. Его, как заявляют журналисты, считают вотчиной Рамзана Кадырова, который неоднократно высказывался в поддержку Палестины, осуждая действия Израиля.

Рамзан Кадыров обычно активный в интернете, в частности публикациями на исламскую тематику в своем телеграмм-канале и на своей странице в Инстаграмм, не сделал ни одного заявления на тему погрома, когда происходили беспорядки в Махачкале.

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