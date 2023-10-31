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Кадыров отдал приказ стрелять на поражение

После махачкалинского погрома, от которого пытается отмыться Кремль, глава Чечни отдал радикальное приказание

сегодня, 16:59
Автор:
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Константин Куликов
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Глава Чечни Рамзан Кадыров отдал приказание применять оружие к участникам возможным несанкционированных митингов в регионе. Это заявление он сделал после махачкалинского погрома, от которого Кремль пытается дистанцироваться, переложив ответственность за произошедшее на "происки западных спецслужб". Об этом сообщают "Комментарии".

Кадыров отдал приказ стрелять на поражение

Кадыров

"Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, четвертый выстрел сделайте в лоб", — заявил он на совещании в правительстве граничащей с Дагестаном республики во вторник, 31 октября.


Напомним, что участники Махачкалинского погрома, прорвались на взлетное поле аэропорта столицы Дагестана, с требованием выдать им евреев, прибывших на рейсом Тель-Авив-Махачкала. В ходе беспорядков пострадали полицейские, пассажиров рейса удалась эвакуировать. Кремль, в лице Путина, осудил действия погромщиков, заявив что на них повлияли контролируемые Западом телеграмм-каналы. В то же время, по сообщениям СМИ, большинство погромщиков прибыли в Махачкалу из Карабудахкентского района, где компактно проживают кумыки. Его, как заявляют журналисты, считают вотчиной Рамзана Кадырова, который неоднократно высказывался в поддержку Палестины, осуждая действия Израиля.

Рамзан Кадыров обычно активный в интернете, в частности публикациями на исламскую тематику в своем телеграмм-канале и на своей странице в Инстаграмм, не сделал ни одного заявления на тему погрома, когда происходили беспорядки в Махачкале.

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