В ООН обнародовали доклад о ракетном ударе по селу Гроза: кого подозревают в ударе

Специальная миссия ООН, которая проводит мониторинг по правам человека в Украине (ММПЧУ), опубликовала доклад о российском ракетном ударе по селе Гроза Харьковской области. В документе указано, что есть "достаточные основания" считать виновным в этом Россию.

Последствия русского ракетного удара по селе Гроза. Фото из открытых источников

Россия официально не признала атаку 5 октября на село Гроза во время которой погибли 59 человек. Однако представитель РФ в ООН заявил об атаке военной цели, что противоречит выводам и проверенным данным от ММПЧУ.

"В новом докладе, опубликованном сегодня МППЧУ, сделан вывод, что Россия либо не приняла все практически возможные меры, чтобы убедиться в том, что запланированный объект нападения является военной целью", — говорится в заявлении ООН.

Специальная мониторинговая миссия ООН также отметила, что атака по селе Гроза, где находились гражданские лица и гражданские объекты, могла быть "намеренно направлена" армией РФ, что является "нарушением международного гуманитарного права".

В докладе сказано, что после обследований места удара обнаружили останки ракеты, повлекшей взрыв – вероятно, это была российская ракета "Искандер".

"Эта высокоточная управляемая баллистическая ракета малой дальности попала в единственное в селе кафе", — указано в докладе и отмечено, что удар произошел через 20-25 минут после того, как в кафе пришли люди на поминки украинского военного.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СБУ разоблачили мужчин, наведших ракетный удар по деревне Гроза. Ими оказались местные жители.

Также "Комментарии" писали, что в России пригрозили захватить Берлин, заявив, что "у нас нет другого варианта".