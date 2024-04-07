В Одесском ТЦК отреагировали на похищение несовершеннолетнего лицами в военной форме

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Slava Kot
Руководитель отдела социальной защиты населения Суворовского поселкового совета Оксана Терзи рассказала Одесским СМИ об инциденте с похищением 14-летнего школьника четырьмя мужчинами в военной форме, запихавшими несовершеннолетнего в бус. На эту информацию отреагировали в Одесском ТЦК.
Реакция Одесского ТЦК на похищение несовершеннолетнего. Фото из открытых источников
Как сообщили в ТЦК Одесской области по поводу инцидента с возможным похищением несовершеннолетнего начата служебная проверка.
По их словам, они будут способствовать изучению инцидента, который может быть связан с мобилизацией в Украине.
146 статья Уголовного кодекса наказывает сроком до трех лет заключения за незаконное похищение человека или незаконное лишение его свободы.
Напомним, что сотрудница социальной защиты Одесской области Оксана Терзи рассказала о похищении 14-летнего подростка. По ее словам, мужчины в военной форме схватили школьника, "упаковали" его в бус и отвезли за 5-7 км от дома. Во время поездки к голове подростка якобы прикладывали дуло автомата, били его по спине, а также связывали руки стяжкой. Пока неизвестно, причастны ли к инциденту военные сотрудники ТЦК, или похищение было совершено бандой вооруженных мужчин в военной форме.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что суд вынес первые решения по делу о нападении с топорами двух мужчин на работников ТЦК.
Также "Комментарии" писали о том, что стало известно, сколько уклонистов разыскала полиция по запросу ТЦК во Львовской области.
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