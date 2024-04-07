В Одесском ТЦК отреагировали на похищение несовершеннолетнего лицами в военной форме

Руководитель отдела социальной защиты населения Суворовского поселкового совета Оксана Терзи рассказала Одесским СМИ об инциденте с похищением 14-летнего школьника четырьмя мужчинами в военной форме, запихавшими несовершеннолетнего в бус. На эту информацию отреагировали в Одесском ТЦК.



Реакция Одесского ТЦК на похищение несовершеннолетнего. Фото из открытых источников

Как сообщили в ТЦК Одесской области по поводу инцидента с возможным похищением несовершеннолетнего начата служебная проверка.

"О ситуации с обвинением сотрудников ТЦК и СП в задержании несовершеннолетнего в Измаильском районе проводится служебная проверка", — говорится в сообщении ТЦК.

По их словам, они будут способствовать изучению инцидента, который может быть связан с мобилизацией в Украине.

"Все обстоятельства произошедшего тщательно изучаются, командованием обеспечено максимальное содействие правоохранительным органам, действующим в рамках расследования правонарушения по ч. 1 ст. 146 УК Украины, сведения о котором внесены в ЕРДР", — добавляют в Одесском ТЦК.

146 статья Уголовного кодекса наказывает сроком до трех лет заключения за незаконное похищение человека или незаконное лишение его свободы.

Напомним, что сотрудница социальной защиты Одесской области Оксана Терзи рассказала о похищении 14-летнего подростка. По ее словам, мужчины в военной форме схватили школьника, "упаковали" его в бус и отвезли за 5-7 км от дома. Во время поездки к голове подростка якобы прикладывали дуло автомата, били его по спине, а также связывали руки стяжкой. Пока неизвестно, причастны ли к инциденту военные сотрудники ТЦК, или похищение было совершено бандой вооруженных мужчин в военной форме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что суд вынес первые решения по делу о нападении с топорами двух мужчин на работников ТЦК.

Также "Комментарии" писали о том, что стало известно, сколько уклонистов разыскала полиция по запросу ТЦК во Львовской области.