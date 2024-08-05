Украинская железная дорога оказалась в центре скандала после того, как мужчина купил билет в женское купе и попытался занять свое место. Инцидент вызвал возмущение пассажирок, обратившихся к проводнику. Однако ответ проводника вызвал еще больше вопросов: "Где написано, что мужчинам нельзя быть в женском купе?".

"Укрзализныця" попала в скандал: мужчина приобрел билет в женское купе

Ситуация произошла в одном из поездов, где "Укрзализныця" ввела экспериментальные женские купе, направленные на повышение безопасности и комфорта пассажирок. Однако случай с мужчиной, который приобрел билет в такое купе, вызвал сомнения в эффективности этой инициативы.

Пассажирки, возмущенные ситуацией, обратились на горячую линию "Укрзализныци". После рассмотрения жалобы, мужчину высадили из поезда на одной из следующих станций. Однако инцидент вызвал волну обсуждений в социальных сетях и СМИ.

"Укрзализныця" пока не предоставила официальных комментариев по ситуации. Однако, согласно информации от пассажирок, мужчина приобрел билет через официальное мобильное приложение компании.

Ранее "Комментарии" писали, что в ночном экспрессе "Запорожье — Ужгород" 16 июля произошла трагедия: один из пассажиров умер от жары. По словам очевидцев, в вагоне не работал кондиционер. Руководство "Укрзализныци" подтвердило факт смерти и заявило о расследовании инцидента.

Читайте на портале "Комментарии" — "Укрзализныця" сообщила об обновлениях, касающихся правил перевозки животных в поезде. В компании сообщили о 5 важных изменениях, которые начнут действовать после утверждения правил в новой редакции .