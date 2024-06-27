У Зеленского прокомментировали скандал с Тищенко

Советник Офиса президента Михаил Подоляк ответил на скандал, связанный с народным депутатом Николаем Тищенко. По словам Подоляка, от деятельности Тищенко страдает репутация других депутатов и власти в целом.



Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

Михаил Подоляк в интервью Новости.LIVE прокомментировал ситуацию вокруг нардепа Николая Тищенко, которому было вручено подозрение по факту незаконного лишения свободы человека. По словам Подоляка, действия Тищенко влияют на репутацию других должностных лиц.

"Ведь репутация народных избранников от отдельных действий одного из них страдает. Репутация важна, и нельзя позволять человеку вести себя так, тем более в центре города Днепр с какой-то неустановленной военизированной охраной… Я даже не понимаю, как это вообще возможно", — сказал Подоляк

Советник Офиса президента заявил, что в последние годы не было должной реакции правоохранительных органов и депутатов на подобные случаи со стороны чиновников. Однако, по словам Подоляка, на этот раз государство быстро отреагировало на инцидент.

"Вообще и СБУ, и другие правоохранительные органы должны проанализировать деятельность других депутатов и госслужащих, оценить их поведение и соответственно жестко наказывать за превышение служебных обязанностей или что-то подобное. Это будет очень сильно характеризовать государство", — сказал Подоляк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о деталях обыска правоохранителей в квартире Тищенко. Стало известно, что у него обнаружили сотрудники ГБР и неожиданную реакцию народного депутата, разбившего свой телефон.

Также "Комментарии" писали о первых заявлениях Тищенко из-за проведенных в его квартире обысков.