У Зеленского прокомментировали скандал с Тищенко

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Slava Kot
Советник Офиса президента Михаил Подоляк ответил на скандал, связанный с народным депутатом Николаем Тищенко. По словам Подоляка, от деятельности Тищенко страдает репутация других депутатов и власти в целом.
Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников
Михаил Подоляк в интервью Новости.LIVE прокомментировал ситуацию вокруг нардепа Николая Тищенко, которому было вручено подозрение по факту незаконного лишения свободы человека. По словам Подоляка, действия Тищенко влияют на репутацию других должностных лиц.
Советник Офиса президента заявил, что в последние годы не было должной реакции правоохранительных органов и депутатов на подобные случаи со стороны чиновников. Однако, по словам Подоляка, на этот раз государство быстро отреагировало на инцидент.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о деталях обыска правоохранителей в квартире Тищенко. Стало известно, что у него обнаружили сотрудники ГБР и неожиданную реакцию народного депутата, разбившего свой телефон.
Также "Комментарии" писали о первых заявлениях Тищенко из-за проведенных в его квартире обысков.
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