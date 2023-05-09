logo

BTC/USD

27620.44

ETH/USD

1846.90

LTC/USD

79.60

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Суд вынес вердикт по обвинению Трампа в изнасиловании
commentss НОВОСТИ Все новости

Суд вынес вердикт по обвинению Трампа в изнасиловании

Суд присяжных вынес свое решение по обвинению Дональда Трампа в изнасиловании

9 мая 2023, 23:16
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

Жюри присяжных в США пришло к выводу, что Трамп домогался до писательницы Элизабет Кэрролл, но не изнасиловал ее. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Суд вынес вердикт по обвинению Трампа в изнасиловании

Дональд Трамп хочет претендовать на пост президента США

Федеральный суд Манхэттена во вторник признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому иску колумнистки и писательницы Джин Кэрролл и обязал выплатить компенсацию за домогательства к ней и клевету. Трамп должен выплатить около $5 млн выдвинувшей против него обвинения Элизабет Кэрролл.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Присяжные признали, что Трамп домогался Кэрролл в 1996 году в примерочной торгового центра в Нью-Йорке в 1995 или 1996 году, и экс-президента обязали выплатить почти два миллиона долларов компенсации по обвинению в побоях. Также присяжные признали обоснованным обвинение Трампа в клевете со стороны Кэрролл (тот в 2022 году в заметке в своей соцсети Truth Social назвал обвинения "ложью") и обязал выплатить еще три миллиона долларов. В то же время экс-президента США не признали виновным в изнасиловании. Поскольку иск является гражданским, он не угрожал Дональду Трампу заключением или другим уголовным наказанием. Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании еще в 2019 году, когда Дональд Трамп был президентом, но рассмотрение дела началось в апреле 2023-го. Республиканец отказался от показаний в суде, а публично повторял, что он не мог изнасиловать Кэрролл, потому что она "не его тип".

Сам Трамп назвал позором и охотой на ведьм решение присяжных в отношении него по делу об изнасиловании. У него высокие шансы стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

Тем временем, в Украине сказали, что хотят от НАТО.

В Украине также заговорили о "перепродаже" Крыма и Донбасса.

А российская певица призвала оккупантов и дальше воевать в Украине, ведь "Бог на нашей стороне".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!