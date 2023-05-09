Суд вынес вердикт по обвинению Трампа в изнасиловании

Жюри присяжных в США пришло к выводу, что Трамп домогался до писательницы Элизабет Кэрролл, но не изнасиловал ее. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Дональд Трамп хочет претендовать на пост президента США

Федеральный суд Манхэттена во вторник признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому иску колумнистки и писательницы Джин Кэрролл и обязал выплатить компенсацию за домогательства к ней и клевету. Трамп должен выплатить около $5 млн выдвинувшей против него обвинения Элизабет Кэрролл.

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Присяжные признали, что Трамп домогался Кэрролл в 1996 году в примерочной торгового центра в Нью-Йорке в 1995 или 1996 году, и экс-президента обязали выплатить почти два миллиона долларов компенсации по обвинению в побоях. Также присяжные признали обоснованным обвинение Трампа в клевете со стороны Кэрролл (тот в 2022 году в заметке в своей соцсети Truth Social назвал обвинения "ложью") и обязал выплатить еще три миллиона долларов. В то же время экс-президента США не признали виновным в изнасиловании. Поскольку иск является гражданским, он не угрожал Дональду Трампу заключением или другим уголовным наказанием. Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании еще в 2019 году, когда Дональд Трамп был президентом, но рассмотрение дела началось в апреле 2023-го. Республиканец отказался от показаний в суде, а публично повторял, что он не мог изнасиловать Кэрролл, потому что она "не его тип".



Сам Трамп назвал позором и охотой на ведьм решение присяжных в отношении него по делу об изнасиловании. У него высокие шансы стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

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