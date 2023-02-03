Советнику замминистра обороны вручили подозрение на присвоение 1,7 млрд грн

Советнику экс-замминистра обороны вручили подозрение и обвиняют в незаконном завладении 1,7 млрд грн, которые должны были идти на закупку товаров для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Выписали подозрение в 1,7 млрд гривен. Фото: Генпрокуратура Украины

По данным следствия прокуроров Офиса Генерального прокурора вручено подозрение советнику заместителя Министра обороны в получении незаконным путем средств в особо крупных размерах. Как выяснила Генпрокуратура, мужчина завладел средствами, которые были предназначены для поставки товаров для нужд ВСУ. Как сообщает Офис генерального прокурора, злоумышленник был в сговоре с директором общества.

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Средства были выделены Минобороны Украины, а советник заместителя Министра обороны своими действиями по причине ущерба для государства более чем на 1,7 млрд гривен. Продолжается досудебное следствие, которое проводит ГСУ Нацполиции Украины.

Также прокуратура Украины напоминает, что лицу вручившему подозрение считается не виновным, пока его вину не докажут в законном порядке в суде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об отношении украинцев к скандалу с закупкой продуктов питания для ВСУ. Большинство украинцев слышали об этом скандал, однако считают, что реакция правоохранительных органов на него была недостаточной. Вариант, что реакция была достаточной, поддержало всего 14,3% опрошенных.

Также "Комментарии" писали о новых подробностях скандала с депутатом Украины Николаем Тищенко, который во время войны уехал в Таиланд. Председатель Верховной рады Украины заявил, что командировку на выезд не подписывал для Тищенко.