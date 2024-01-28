Скандальные ню-фото порноактрисы с украинской символикой: реакция фотографа на жалобы украинцев

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Slava Kot
Фотограф Петтер Хегре, сделавший скандальную фотосессию с обнаженной украинской порноактрисой Anna Ralphs (Анастасия Митина), прикрывшей интимные места национальными символами, отреагировал на жалобы украинцев и извинился. Хегре объяснил, что его замысел привлечь внимание к войне в Украине не сработал, как он ожидал.
Фотограф Петтер Хегре отреагировал на критику украинцев
Петтер Хегре ответил на замечания украинцев, подвергших критике ню-фотосессию украинской модели Анастасии Митиной и работу фотографа за "надругательство над государственными символами". Фотограф убрал из социальных сетей свою работу.
Хегре объяснил, что целью фотосессии было привлечь внимание к Украине, ведь тему войны постепенно вытесняют "бессмысленные новости о шоу-бизнесе" и выборах. Однако фотограф отметил, что его замысел не сработал.
Также Хегре попросил не винить украинскую модель Анастасию Митину, ведь идея и выполнение фотосессии принадлежит ему.
Напомним, что украинцы резко негативно отреагировали на фотосессию с обнаженной порноактрисой Anna Ralphs, прикрывшей грудь шевронами с украинским флагом, а вульву гербом Украины. Большинство украинцев говорили о неуважении украинских символов и указывали на статью 338 УКУ о надругательстве над государственными символами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Playboy уволил популярную порноактрису из-за заявлений о войне.
Также "Комментарии" писали, что в Украине планируется декриминализировать порнографию и как к этому относятся украинцы.
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