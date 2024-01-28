Скандальные ню-фото порноактрисы с украинской символикой: реакция фотографа на жалобы украинцев

Фотограф Петтер Хегре, сделавший скандальную фотосессию с обнаженной украинской порноактрисой Anna Ralphs (Анастасия Митина), прикрывшей интимные места национальными символами, отреагировал на жалобы украинцев и извинился. Хегре объяснил, что его замысел привлечь внимание к войне в Украине не сработал, как он ожидал.



Фотограф Петтер Хегре отреагировал на критику украинцев

Петтер Хегре ответил на замечания украинцев, подвергших критике ню-фотосессию украинской модели Анастасии Митиной и работу фотографа за "надругательство над государственными символами". Фотограф убрал из социальных сетей свою работу.

"Уважаемые друзья, я хочу искренне извиниться перед украинцами за недавнюю фотосессию. Ни в коем случае я не преследовал цель оскорбления, обесценения или пренебрежения. Мне очень жаль, что моя работа выглядела неоднозначно и оскорбила чувства многих. Я однозначно не являюсь человеком, который относится к государственным символам Украины даже просто безразлично, не то что дерзко или свысока", — пишет в социальной сети Instagram Петтер Хегре.

Хегре объяснил, что целью фотосессии было привлечь внимание к Украине, ведь тему войны постепенно вытесняют "бессмысленные новости о шоу-бизнесе" и выборах. Однако фотограф отметил, что его замысел не сработал.

"Самое горько мне от того, что за эти дни я получил много возмущенных сообщений от людей в военной форме. Украинские военные – абсолютно героические люди, я уважаю их и их подвиг без меры, и очень жалею, что обидел их своей работой. Прошу защитников и защитниц простить меня", — подчеркнул Петтер Хегре.

Также Хегре попросил не винить украинскую модель Анастасию Митину, ведь идея и выполнение фотосессии принадлежит ему.

Напомним, что украинцы резко негативно отреагировали на фотосессию с обнаженной порноактрисой Anna Ralphs, прикрывшей грудь шевронами с украинским флагом, а вульву гербом Украины. Большинство украинцев говорили о неуважении украинских символов и указывали на статью 338 УКУ о надругательстве над государственными символами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Playboy уволил популярную порноактрису из-за заявлений о войне.

Также "Комментарии" писали, что в Украине планируется декриминализировать порнографию и как к этому относятся украинцы.



