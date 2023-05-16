РПЦ поблагодарила Путина: за что именно

Синод Русской православной церкви выразил "глубокую благодарность" Путину за решение о возвращении РПЦ иконы "Троица" Рублева и раки князя Александра Невского, следует из постановления. Об этом сообщают "Комментарии".

РПЦ поддерживает Путина

"В ответ на многочисленные просьбы православных верующих президентом Российской Федерации В. В. Путиным принято решение о возвращении Русской Православной Церкви чудотворной иконы "Троица", написанной преподобным Андреем Рублевым", — ранее сообщалось на сайте РПЦ.

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Икона будет выставлена в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве в течение года, а затем займет место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Как заверяют церковники, икона "Троица" Рублева и рака Александра Невского будут храниться в соответствии с требованиями Третьяковской галереи и Эрмитажа.



Икона "Троица" (также известная, как "Гостеприимство Авраама") — является одной из самых прославленных русских икон. Написана Андреем Рублёвым в XV веке. До 1929 года икона находилась в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, а затем поступила в собрание Государственной Третьяковской галереи. В июле 2022 года, несмотря на протесты сотрудников, была вывезена в Троице-Сергиеву лавру, где находилась в течение полугода в условиях, отрицательно повлиявших на сохранность. По возвращении в музей находилась в депозитарии под наблюдением специалистов. 15 мая 2023 года решением Путина икона была возвращена Русской православной церкви на долгосрочное ответственное хранение.

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