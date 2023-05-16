Франция пытается создать "Ядерный альянс": приглашены 16 стран

Франция усиливает свои усилия, чтобы Европейский Союз стал рассматривать ядерную энергетику одним из элементов возобновляемых источников. Для этой цели Франция созывает встречу группы стран под названием "Ядерный альянс". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Франция создает ядерный альянс, чтобы атомная энергетика осталась в ЕС

"Ядерный альянс" надеется, что к 2050 году доля производства атомной энергетики на европейском рынке останется на уровне 25%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Идея встречи стран "Ядерного альянса" состоит в том, чтобы ЕС признал атомную энергетику как одну из тех, которые помогут Европейскому Союзу достичь поставленных ранее климатических целей. На встрече также обсудят необходимость уменьшить или полностью отказаться от поставок российского ядерного топлива, пока еще не попавшего под санкции.

Таким образом, представители 15 стран ЕС, Великобритании и комиссар по энергетике Кадри Симсон примут участие во встрече в Париже для обсуждения этого вопроса.

Во Франции ядерная энергетика рекламируется как безуглеродная. Это означает, что она является стабильным источником энергии вместе с периодически возобновляемыми источниками энергии, такими как ветер и солнечная энергия. Следует отметить, что на 2022 год во Франции было 59 ядерных реакторов, что значительно больше, чем в других странах Европы. Например, следующей страной ЕС, по количеству ядерных ректоров Бельгия – 7. В Украине по состоянию на 2022 год действовало 15 ядерных реакторов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США предупреждают НАТО: Путин может применить ядерное оружие в Украине.

Также "Комментарии" писали, что украинцы смогут продавать друг другу электроэнергию.