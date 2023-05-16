logo

BTC/USD

27051.98

ETH/USD

1820.67

LTC/USD

89.85

USD/UAH

37.53

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Экология Франция пытается создать "Ядерный альянс": приглашены 16 стран
commentss НОВОСТИ Все новости

Франция пытается создать "Ядерный альянс": приглашены 16 стран

15 стран ЕС и Великобритания встретятся в формате под названием "Ядерный альянс" в Париже.

сегодня, 18:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Франция усиливает свои усилия, чтобы Европейский Союз стал рассматривать ядерную энергетику одним из элементов возобновляемых источников. Для этой цели Франция созывает встречу группы стран под названием "Ядерный альянс". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Франция пытается создать "Ядерный альянс": приглашены 16 стран

Франция создает ядерный альянс, чтобы атомная энергетика осталась в ЕС

"Ядерный альянс" надеется, что к 2050 году доля производства атомной энергетики на европейском рынке останется на уровне 25%.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Идея встречи стран "Ядерного альянса" состоит в том, чтобы ЕС признал атомную энергетику как одну из тех, которые помогут Европейскому Союзу достичь поставленных ранее климатических целей. На встрече также обсудят необходимость уменьшить или полностью отказаться от поставок российского ядерного топлива, пока еще не попавшего под санкции.

Таким образом, представители 15 стран ЕС, Великобритании и комиссар по энергетике Кадри Симсон примут участие во встрече в Париже для обсуждения этого вопроса.

Во Франции ядерная энергетика рекламируется как безуглеродная. Это означает, что она является стабильным источником энергии вместе с периодически возобновляемыми источниками энергии, такими как ветер и солнечная энергия. Следует отметить, что на 2022 год во Франции было 59 ядерных реакторов, что значительно больше, чем в других странах Европы. Например, следующей страной ЕС, по количеству ядерных ректоров Бельгия – 7. В Украине по состоянию на 2022 год действовало 15 ядерных реакторов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США предупреждают НАТО: Путин может применить ядерное оружие в Украине.

Также "Комментарии" писали, что украинцы смогут продавать друг другу электроэнергию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-15/france-leads-eu-push-to-cement-nuclear-s-role-in-green-shift
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!