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Россия не допустила бразильских специалистов к расследованию гибели Пригожина

РФ отказала Бразилии в допуске к расследованию авиакатастрофы самолета, в котором находился Евгений Пригожин

сегодня, 16:38
Автор:
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Константин Куликов
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Россия отказалась сотрудничать со специалистами из Бразилии в расследовании крушения самолета Embraer Legacy 600 главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщают "Комментарии".

Россия не допустила бразильских специалистов к расследованию гибели Пригожина

Крушение самолета Пригожина

Российская сторона проинформировала бразильский Центр расследования и предотвращения авиакатастроф (CENIPA), что крушение самолета Embraer Legacy 600, в котором погиб Евгений Пригожин, "на данный момент" не планируется расследовать в соответствии с международными правилами, передает Reuters. Бразильцы получили это уведомление в ответ на направленный ими ранее запрос о возможности их участия в следственных действиях. 


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Производитель бизнес-джета Embraer, которым пользовался Пригожин, является бразильской компанией, поэтому Бразилия предложила свою помощь в расследовании, пишет Reuters. CENIPA при этом заявлял, что такие действия помогут "повысить авиационную безопасность", но это возможно лишь при проведении расследования по международным правилам. Как отмечают в информационном агентстве, Росавиация имела право отказать CENIPA, так как самолет Пригожина выполнял внутренний рейс, а не международный.

Напомним, что среди версий крушения самолета Пригожина фигурирует атака со стороны российского ПВО и теракт, осуществленные по личному указанию Путина, чей авторитет подорвал Пригожин своим мятежом 23-24 июня текущего года.

"Эмбраэр" — бразильский авиастроительный конгломерат, один из лидеров мирового рынка пассажирских региональных самолетов. Также производит военные, административные и сельскохозяйственные самолёты. Штаб-квартира — в городе Сан-Жозе-дус-Кампус, штат Сан-Паулу. На сегодняшний день конкурирует, в первую очередь, с канадской компанией Bombardier, которая наряду с Embraer претендует быть третьим по величине производителем самолётов после Airbus и Boeing.

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