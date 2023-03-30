Первые "цветочки": помилованный вагнеровец убил пенсионерку

В Кировской области России по подозрению в убийстве пенсионерки задержали бойца ЧВК "Вагнер" Ивана Россомахина. Незадолго до убийства на местном телевидении вышел сюжет о том, как вернувшийся с войны "вагнеровец" держит в страхе родное село Новый Бурец. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на росСМИ.

Засновник ПВК "Вагнер" Пригожин

Местные жители просили правоохранительные органы защитить их. Начальник отдела полиции Вадим Варанкин успокаивал людей и говорил, что у дома Россомахина будет дежурить круглосуточная охрана, а 28 марта его отправят из села на поезде. Однако этого не произошло. Ранее Иван Россомахин был приговорен к 14 годам тюрьмы за убийство, совершенное в 2019 году. После вступления в ЧВК "Вагнер" мужчину помиловали.

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По приблизительным подсчетам, в РФ помиловали 5 000 зеков, получивших боевой опыт в Украине.

Тем временем, депутат-рашист предлагает формировать штурмовые отряды из алиментщиков. В Украине же собираются создать реестр уклонистов от мобилизации.

Кроме того, эксперты пояснили, как оценивать заявления Си Цзиньпина о готовности к войне и военном сотрудничестве с РФ и к чему готовиться Украине и миру.

Китайская армия не воевала с 60-х годов, со времен пограничного столкновения с Индией. Поэтому многие китайские офицеры говорят о необходимости проверки боеспособности армии КНР в локальной войне.



"Так или иначе, рано или поздно, Китай в нее (войну — ред.) ввяжется. Да, будет балансировать, стараться уйти от столкновения с глобальными игроками (поэтому я сомневаюсь, что будет война за Тайвань). Но участие КНР в каком-либо военном конфликте локального характера более чем возможно", – считает Виталий Кулик.

