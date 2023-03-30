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Первые "цветочки": помилованный вагнеровец убил пенсионерку

С войны в Украине вернулись тысячи помилованных заключенных

сегодня, 19:21
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Автор:

Константин Куликов

В Кировской области России по подозрению в убийстве пенсионерки задержали бойца ЧВК "Вагнер" Ивана Россомахина. Незадолго до убийства на местном телевидении вышел сюжет о том, как вернувшийся с войны "вагнеровец" держит в страхе родное село Новый Бурец. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на росСМИ.

Первые "цветочки": помилованный вагнеровец убил пенсионерку

Засновник ПВК "Вагнер" Пригожин

Местные жители просили правоохранительные органы защитить их. Начальник отдела полиции Вадим Варанкин успокаивал людей и говорил, что у дома Россомахина будет дежурить круглосуточная охрана, а 28 марта его отправят из села на поезде. Однако этого не произошло. Ранее Иван Россомахин был приговорен к 14 годам тюрьмы за убийство, совершенное в 2019 году. После вступления в ЧВК "Вагнер" мужчину помиловали.


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По приблизительным подсчетам, в РФ помиловали 5 000 зеков, получивших боевой опыт в Украине.

Тем временем, депутат-рашист предлагает формировать штурмовые отряды из алиментщиков. В Украине же собираются создать реестр уклонистов от мобилизации.

Кроме того, эксперты пояснили, как оценивать заявления Си Цзиньпина о готовности к войне и военном сотрудничестве с РФ и к чему готовиться Украине и миру.

Китайская армия не воевала с 60-х годов, со времен пограничного столкновения с Индией. Поэтому многие китайские офицеры говорят о необходимости проверки боеспособности армии КНР в локальной войне.

"Так или иначе, рано или поздно, Китай в нее (войну — ред.) ввяжется. Да, будет балансировать, стараться уйти от столкновения с глобальными игроками (поэтому я сомневаюсь, что будет война за Тайвань). Но участие КНР в каком-либо военном конфликте локального характера более чем возможно", – считает Виталий Кулик. 



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