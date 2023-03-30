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В Украине собираются создать реестр уклонистов от мобилизации: что это такое

В Украине работают над созданием реестра уклонистов от мобилизации

сегодня, 18:10
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Автор:

Лиля Воробьева

В стране работают над созданием реестра уклонистов от мобилизации. Законопроекта еще нет в Раде, ведь сейчас идет работа по его созданию. Об этом рассказал представитель президента в ВР, член комитета парламента по безопасности и обороне Федор Вениславский, пишет РБК-Украина.

В Украине собираются создать реестр уклонистов от мобилизации: что это такое

Федор Вениславский (фото из открытых источников)


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"Такая работа ведется. Лично мною подготовлен соответствующий законопроект. Он еще не зарегистрирован, а только написан. Мы его еще будем дорабатывать. Сейчас идут консультации", – сообщил он СМИ.

Вениславский рассказал, что документ предусматривает внесение изменений в закон о реестре военнообязанных, где отдельно будет создан подреестр или субрегистр. Именно по этому поводу продолжаются дискуссии.

"Этот реестр будет касаться всех, кто должным образом проинформирован о том, что им нужно прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, но они этого не сделали", — рассказал Вениславский.

Он на конкретном примере объяснил, что человека, который был два раза проинформирован о необходимости явиться в ТЦК, но этого не сделал, должны знать в обществе.

"Фактически это лицо не выполнило свой конституционный долг, поэтому о нем должны знать в обществе", — сказал Вениславский.

По его словам, сейчас продолжаются консультации по поводу того, чтобы этот законопроект не нарушал закон о защите персональных данных.

"Как только мы все эти вопросы урегулируем и получим соответствующие выводы, то, я думаю, что можно будет его регистрировать. То есть он почти готов", — рассказал Вениславский.

По его мнению, идея реестра об уклонистах состоит в том, чтобы все могли видеть, кто не исполняет свой конституционный долг по призыву по мобилизации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине хотят вручать повестки онлайн . В парламенте будут рассматриваться вопросы возможностей вручения повесток военнообязанным в их мессенджеры. Он отметил, что еще до начала военного вторжения база мобильных номеров украинцев призывного возраста была уже почти готова. Именно поэтому "технические возможности позволяют послать повестку онлайн".



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayini-planuyut-stvoriti-reestr-uhilyantiv-1680181682.html
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