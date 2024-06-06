Папа Римский попал в новый скандал: на этот раз из-за женщин

Недавно в Ватикане извинялись за гомофобные слова Папы Римского Франциска, однако понтифик снова попал в новый скандал оскорбив женщин. На этот раз Папа Римский заявил, что "сплетни – это женское дело".



Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

Во время общения с группой молодых священников 87-летний понтифик посоветовал им не злословить. Далее Франциск отметил "мы носим штаны, мы должны что-то говорить", но подчеркнул, что "сплетни – это женское дело".

Директор итальянского издания, которое первое сообщило новость и специализирующееся на Ватикане и жизни католической церкви Il Silere Non Possum, Марко Перфетти заявил, что имеет запись слов Папы Римского. После этого скандальные слова понтифика попали в местную итальянскую печать, а также международную. Папа Римский и его администрация не комментировали инцидент.

Папа Римский публично одобрительно высказывался о женщинах, в частности, отмечая их прогресс и давая женщинам некоторые должности в Ватикане. Кроме того, Франциск в молитвах выступал за достоинство женщин и призвал положить конец дискриминациям, с которыми они сталкиваются.

Однако также Папа Римский делал некоторые неуместные комментарии, в частности в одном из своих обращений к монахиням понтифик заявил: "Будьте матерью, а не старой девой". Кроме того, назначение нескольких женщин в международную теологическую комиссию Ватикана Франциск назвал "клубничкой на торте".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский неуместно высказался о геях во время разговора о допуске представителей ЛГБТ-сообщества к обучению в духовных семинариях.

Также "Комментарии" писали о том, что 87-летний понтифик рассказал, как будут выглядеть его похороны.