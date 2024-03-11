Реакция лидеров мира на скандальное заявление Папы Римского о мирных переговорах

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Slava Kot
Папа Римский во время интервью для шведского телеканала призвал Украину поднять белый флаг и начать мирные переговоры с Россией. Понтифик указал, что это будет мужественное решение для страны, которая "терпит поражение". На эти слова отреагировали мировые лидеры и подвергли критике заявление Папы Римского.
Папа Римский Франциск призвал Украину к мирным переговорам. Фото из открытых источников
Одним из первых, кто ответил на скандальные слова Папы Римского, стал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, который назвал Россию злом против которого нужно вести борьбу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении подверг резкой критике резонансное заявление понтифика.
Позже генсек НАТО также прокомментировал заявление Папы Римского о необходимости Украины поднять белый флаг.
На слова Папа Франциска также ответили в Японии.
В Германии на заявления Папы Римского отреагировала депутат Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, которая раскритиковала понтифика, который ни разу не сделал замечаний своему коллеге российскому патриарху Кириллу.
Критика в сторону Папы Римского поступила от Польши, где традиционно высокий уровень приязни к понтифику. Глава МИД Польши призвал религиозного деятеля сохранять баланс в своих заявлениях.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на скандальные слова Папы Римского относительно мирных переговоров отреагировали в Кремле.
Также "Комментарии" писали, что в Ватикане объяснили заявление Папы Римского о капитуляции Украины.
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