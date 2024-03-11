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Реакция лидеров мира на скандальное заявление Папы Римского о мирных переговорах

Лидеры мира отреагировали на слова Папы Римского о необходимости Украины начать мирные переговоры с Россией. Такие скандальные слова были резко раскритикованы союзниками Украины.

сегодня, 15:15
Автор:
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Slava Kot
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Папа Римский во время интервью для шведского телеканала призвал Украину поднять белый флаг и начать мирные переговоры с Россией. Понтифик указал, что это будет мужественное решение для страны, которая "терпит поражение". На эти слова отреагировали мировые лидеры и подвергли критике заявление Папы Римского.

Реакция лидеров мира на скандальное заявление Папы Римского о мирных переговорах

Папа Римский Франциск призвал Украину к мирным переговорам. Фото из открытых источников

Одним из первых, кто ответил на скандальные слова Папы Римского, стал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, который назвал Россию злом против которого нужно вести борьбу.

"Нельзя капитулировать перед лицом зла, нужно бороться с ним и победить его, чтобы зло подняло белый флаг и капитулировало", — сказал Ринкевичс.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении подверг резкой критике резонансное заявление понтифика.

"Церковь – с людьми, а не в двух с половиной тысячах километров – где-то там занимается виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить", — подчеркнул Зеленский.

Позже генсек НАТО также прокомментировал заявление Папы Римского о необходимости Украины поднять белый флаг.

"Капитуляция – это не мир. Президент Путин начал эту войну и может закончить ее сегодня. У Украины, с другой стороны, нет такой возможности", — объясняет Столтенберг.

На слова Папа Франциска также ответили в Японии.

"То, как мы подходим к переговорам, которые определят будущее Украины, в том числе и как следует вести переговоры о прекращении огня, должно зависеть от воли украинского народа", — считает генсек кабинета министров Японии Йосимаса Хаяси.

В Германии на заявления Папы Римского отреагировала депутат Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, которая раскритиковала понтифика, который ни разу не сделал замечаний своему коллеге российскому патриарху Кириллу.

"Прежде чем украинские жертвы поднимут белое знамя, Папа Римский должен громко и безошибочно призвать жестоких российских преступников снять свой пиратский флаг – символ смерти и сатаны. И почему, во имя Бога, он не осуждает словесные подстрекательства к убийству Кирилла, главы РПЦ и бывшего агента КГБ относительно украинского народа?" – подчеркнула Штрак-Циммерманн.

Критика в сторону Папы Римского поступила от Польши, где традиционно высокий уровень приязни к понтифику. Глава МИД Польши призвал религиозного деятеля сохранять баланс в своих заявлениях.

"А как насчет баланса, привлечь Путина набраться мужества и вывести свою армию из Украины? Мир наступил бы немедленно без необходимости переговоров", — указывает Сикорский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на скандальные слова Папы Римского относительно мирных переговоров отреагировали в Кремле.

Также "Комментарии" писали, что в Ватикане объяснили заявление Папы Римского о капитуляции Украины.



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