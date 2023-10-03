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Народный депутат призвал арестовать Арестовича: какая причина

Нардеп Олег Дунда заявил, что Арестович наговорил на не одно уголовное дело на Форуме свободной России.

сегодня, 10:45
Автор:
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Slava Kot
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Олег Дунда рассказал, что во время посещения Форума свободной России присутствовал на выступлении Алексея Арестовича, который, по словам народного депутата, говорил о "величестве Российской империи и величии русского народа". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Эспрессо".

Народный депутат призвал арестовать Арестовича: какая причина

Военный обозреватель Алексей Арестович. Фото из открытых источников


Дунда заявил, что во время выступления в Эстонии бывший советник президента Алексей Арестович "пытался быть большим россиянином, чем сами россияне".

"Фактически, по словам Арестовича, я слушал большое уважение величества Российской империи и величественного русского народа", — сообщает народный депутат.

Олег Дунда указывает, что слова Арестовича были подобны пропагандистской статье Путина 2021 года "об историческом единстве россиян и украинцев". У нардепа создалось впечатление, что Алексей Арестович потерял чувство Родины и выступает с предвыборной речью на пост президента России. В итоге Олег Дунда призвал правоохранительные органы обратить внимание на выступление Арестовича.

"Я бы очень хотел, чтобы наши правоохранительные органы также с этим ознакомились. Поскольку, по возвращении в Украину, Арестовичу единственный путь в тюрьму", — сказал Дунда.

Форум свободной России – это независимая платформа для российской оппозиции, где проходят обсуждение проблем политики в России и возможные сценарии выхода из них.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на популярного блоггера Алексея Арестовича подали заявление в СБУ за оправдание российской агрессии.

Также "Комментарии" писали о бывшем советнике Зеленского, который резко критикует украинские власти.



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Источник: https://espreso.tv/pislya-povernennya-do-ukraini-arestovich-mae-buti-areshtovanim-nardep-dunda
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