Народный депутат призвал арестовать Арестовича: какая причина

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Олег Дунда рассказал, что во время посещения Форума свободной России присутствовал на выступлении Алексея Арестовича, который, по словам народного депутата, говорил о "величестве Российской империи и величии русского народа". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Эспрессо".
Военный обозреватель Алексей Арестович. Фото из открытых источников
Дунда заявил, что во время выступления в Эстонии бывший советник президента Алексей Арестович "пытался быть большим россиянином, чем сами россияне".
Олег Дунда указывает, что слова Арестовича были подобны пропагандистской статье Путина 2021 года "об историческом единстве россиян и украинцев". У нардепа создалось впечатление, что Алексей Арестович потерял чувство Родины и выступает с предвыборной речью на пост президента России. В итоге Олег Дунда призвал правоохранительные органы обратить внимание на выступление Арестовича.
Форум свободной России – это независимая платформа для российской оппозиции, где проходят обсуждение проблем политики в России и возможные сценарии выхода из них.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на популярного блоггера Алексея Арестовича подали заявление в СБУ за оправдание российской агрессии.
Также "Комментарии" писали о бывшем советнике Зеленского, который резко критикует украинские власти.
Обсуждения
Новости