Народный депутат призвал арестовать Арестовича: какая причина

Олег Дунда рассказал, что во время посещения Форума свободной России присутствовал на выступлении Алексея Арестовича, который, по словам народного депутата, говорил о "величестве Российской империи и величии русского народа". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Эспрессо".



Военный обозреватель Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Дунда заявил, что во время выступления в Эстонии бывший советник президента Алексей Арестович "пытался быть большим россиянином, чем сами россияне".

"Фактически, по словам Арестовича, я слушал большое уважение величества Российской империи и величественного русского народа", — сообщает народный депутат.

Олег Дунда указывает, что слова Арестовича были подобны пропагандистской статье Путина 2021 года "об историческом единстве россиян и украинцев". У нардепа создалось впечатление, что Алексей Арестович потерял чувство Родины и выступает с предвыборной речью на пост президента России. В итоге Олег Дунда призвал правоохранительные органы обратить внимание на выступление Арестовича.

"Я бы очень хотел, чтобы наши правоохранительные органы также с этим ознакомились. Поскольку, по возвращении в Украину, Арестовичу единственный путь в тюрьму", — сказал Дунда.

Форум свободной России – это независимая платформа для российской оппозиции, где проходят обсуждение проблем политики в России и возможные сценарии выхода из них.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на популярного блоггера Алексея Арестовича подали заявление в СБУ за оправдание российской агрессии.

Также "Комментарии" писали о бывшем советнике Зеленского, который резко критикует украинские власти.