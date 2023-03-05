Награда ГУР эскортницы Ксюши Манекен и оправдание Банковой: о чем говорит сложившаяся ситуация

Появилась информация, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк провел встречу с именитыми украинскими блогерами. Немалый шум в Сети поднялся после того, как стало известно, что знак отличия "за содействие военной разведке" получила эскортница из Киева, известная как "Ксюша Манекен" (Оксана Волощук, она же maneken007). В итоге Подоляку пришлось даже выкладывать некий пост-оправдания-пояснения. О чем говорит сложившаяся ситуация? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Оксана Волощук. Фото: из открытых источников

То, что блогерша Ксюша Манекен опубликовала информацию о своем награждении – поступок, мягко говоря, не умный

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко признался, что не готов говорить о том, достойна ли данная блогер соответствующей награды. Ведь мы не знаем, за что именно ее вручили, поясняет он.

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"Допускаю, что она могла реально заработать награду. Впрочем, как и то, что могла получить ее в прямом смысле слова за красивые глазки. Но что точно было сделано неправильно, это то, что награжденная вообще об этом рассказала. О таких вещах следует говорить лишь через определенное время после войны, – уверен эксперт. – На самом деле, для разведки, подобные девочки дают немало полезного. О чём можно узнать из массы шпионских книг и фильмов, частично основанных на реальных фактах. Практически в каждом таком произведении есть девочка, соответствующим образом работающая на определенные спецслужбы. И, когда разведка награждает ту же эскортницу – я не особо удивлен. Но возмущен тем, что эта блогерша опубликовала данную информацию. Поступок, мягко говоря, не умный".

Что касается того, что власть подтягивает топовых блогеров (которые по охвату аудитории, по сути, конкурируют со средствами массовой информации), дело правильное, уверен Андрей Еременко.

"И то, что Подоляк, сам в прошлом блогер, пытается это как-то скоммуницировать, дать ответ на негатив вокруг ситуация со знаками отличия – тоже понятно. Получилось, правда, весьма неуклюже. Но в целом направление верное. Ведь если не коммуницировать открыто, начнет превалировать версия противников, что будет еще опасней", – заключает эксперт.

Сочетание политиков с блогерами, особенно определенной направленности, у обыкновенного украинца может вызвать недоумение

Учредитель Социально-психологического центра "Развитие", психолог-консультант в ряде телепроектов Елена Рыхальская считает понятным, почему политики обращаются к блогерам. Последние – психологически очень активная аудитория, влияющая на массовое сознание. И политики, их консультанты, видимо, осознали это.

"Но нельзя на таком уровне касаться темы, в которую вы не включились на сто процентов. И те же блогеры для политиков – непредсказуемая плоскость исследования. К тому же, блогеры на то и блогеры, что они считают себя независимыми – и, как правило, таковыми и есть. Потому, – поясняет эксперт, – сочетание политиков с блогерами, особенно определенной направленности, у обыкновенного украинца может вызвать недоумение. По той простой причине, что это – две разные планеты. И возникает логичный вопрос – если политики обращаются к блогерам, значит, не всё так хорошо у самих политиков".

Такие моменты следовало продумать изначально, уверена Елена Рыхальская. Ведь соотношение двух противоречивых видов деятельности изначально вызывает конфликт.

"Прежде, чем идти на подобные шаги, а тем более делать их достоянием гласности (что априори подразумевалось, учитывая, что речь о блогерах), следовало взвесить все "за" и "против". Потому что блогер, как правило, независимый транслятор информации, который может позволять себе на своей странице чуть ли не всё, что угодно. Как тот же известный российский блогер Дудь, открыто осуждающий войну его страны против Украины", – подчеркивает психолог.

Нам гораздо легче поверить в то, что "эскортница" "насосала" на награду, чем в то, что она на самом деле могла сделать что-то полезное

Политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких рассуждает так:

"Проблема в том (и на это обратила внимание сама госпожа maneken007), что мы – общество – НЕ ДОВЕРЯЕМ власти, государству, государственным институтам. И я должен признаться: я действительно не доверяю и не могу доверять, глядя на то, насколько ТОКСИЧНЫЕ персонажи по сравнению с которыми любая "эскортница" является чуть ли не ангелом, получают награды, благодарности, грамоты и т.д. от ГУР и других структур. Тогда как этих персонажей следует не вознаграждать, а привлекать, по меньшей мере, к уголовной ответственности… Ввиду этого, нам гораздо легче поверить в то, что "эскортница" "насосала" на награду, чем в то, что она на самом деле могла сделать что-то полезное и получила отличие заслуженно. Вариант "насосала" кажется гораздо более вероятным после историй с руководителем патрульной полиции, который дарит любимый спецпропуск, или похождений пресс-офицерши в Париже. Вариант, что кто-то наладил и запустил конвейер раздачи "отличий", имея с этого выгоду, кажется гораздо более реалистичным, чем то, что некоторые, извините, "рафинированные антиукраинские черти" являются агентами ГУР".

Учитывая это, отмечает Валентин Гладких, он искренне сочувствует госпоже Волощук и понимает ее обиду.

"Обиду, которую она выплеснула в косноязычный пост о "клоуне, эскортнице и "правильных", которым жизнь не дала ниху… ничего". И понимаю, что ее обида тем сильнее, чем заслуженнее полученное ею отличие, – подчеркивает эксперт. – Однако, как бы трудно это ни было, Волощук стоит понять, что причинно-следственные связи не всегда линейны. Поэтому реакция на ее награду – это не только следствие недоверия людей к государству, но и причина такого недоверия".

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