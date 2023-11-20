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Музей Шевченко попал в громкий скандал: что произошло

Музей Тараса Шевченко оскандалился из-за йоги в зале, где проходила фотовыставка, посвященная трагическим событиям в оккупированном Мариуполе

сегодня, 22:59
Автор:
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Марьян Ощановский
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В киевском государственном Национальном музее Тараса Шевченко устроили занятия йоги на фоне фотовыставки об оккупированном Мариуполе, что вызвало волну негодования. Как сообщает портал "Комментарии", свое недовольство неуместностью совмещения таких мероприятий выразил в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Музей Шевченко попал в громкий скандал: что произошло

Музей Тараса Шевченко оказался в центре скандала на тел фотовыставки о Мариуполе. Фото из открытых источников

"Музей Тараса Шевченко. Ничего такого. Просто йога на фоне трагических фото Мариуполя от Евгения Малолетки", — возмутился Андрющенко.


Советник главы Мариуполя предположил, что любители йоги могли не знать о фотовыставке или тренер мог не подумать. В то же время, для него остается непонятным, как это могли допустить сотрудники музея.

"Но кто-то в музее точно организовал сначала выставку фотографий. А потом решил там разрешить йогу, застенчиво завешив фотографии тряпками. Это просто какой-то нескончаемый поток сюра вокруг Мариуполя", — написал Андрющенко в соцсети.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне продолжают активную переброску резервов через Мариуполь Донецкой области на фронт. Правда, теперь захватчики сменили тактику – движение происходит только ночью. Открыто это делать оккупанты боятся.

Также издание "Комментарии" писало, что в американском Институте изучения войны рассказали, действительно ли Россия приблизилась к захвату Авдеевки.

Кроме того, "Кометари" сообщали, что известный в РФ представитель кремлевских пропагандистов, известный тем, что выражает собственные великодержавно-шовинистические взгляды, актер Иван Охлобыстин внезапно высказался о себе, что он "шут".



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Источник: https://t.me/andriyshTime/15289
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