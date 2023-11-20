Музей Шевченко попал в громкий скандал: что произошло

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Марьян Ощановский
В киевском государственном Национальном музее Тараса Шевченко устроили занятия йоги на фоне фотовыставки об оккупированном Мариуполе, что вызвало волну негодования. Как сообщает портал "Комментарии", свое недовольство неуместностью совмещения таких мероприятий выразил в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Музей Тараса Шевченко оказался в центре скандала на тел фотовыставки о Мариуполе. Фото из открытых источников
Советник главы Мариуполя предположил, что любители йоги могли не знать о фотовыставке или тренер мог не подумать. В то же время, для него остается непонятным, как это могли допустить сотрудники музея.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне продолжают активную переброску резервов через Мариуполь Донецкой области на фронт. Правда, теперь захватчики сменили тактику – движение происходит только ночью. Открыто это делать оккупанты боятся.
Также издание "Комментарии" писало, что в американском Институте изучения войны рассказали, действительно ли Россия приблизилась к захвату Авдеевки.
Кроме того, "Кометари" сообщали, что известный в РФ представитель кремлевских пропагандистов, известный тем, что выражает собственные великодержавно-шовинистические взгляды, актер Иван Охлобыстин внезапно высказался о себе, что он "шут".
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