Кротевич подает в суд на ГБР за отказ открыть дело против скандального генерала

Начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич сообщил, что подал жалобу в суд на Государственное бюро расследований. Как объясняет украинский военный, ведомство не возбудило уголовное дело в отношении действий бывшего командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля.



Начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич. Фото из открытых источников

Богдан Кротевич в Telegram заявил о бездействии ГБР по делу генерала Юрия Содоля.

"27 июня я получил ответ от ГБР, где сказано, что это письмо будет добавлено к существующему делу, где косвенно рассматриваются действия командования ОСУВ "Хортица" (по другим людям) и, мол, все", — пишет майор

По его словам, "ГБР нарушает закон и делает это максимально дерзко". Кротевич такие действия украинского ведомства назвал "умышленным бездействием" и добавил, что, несмотря на просьбу вызвать его как свидетеля для дополнительных показаний, ГБР не удовлетворило эту норму. Богдан Кротевич подчеркнул, что многие командиры выразили готовность свидетельствовать против Юрия Содоля.

Также начальник штаба "Азова" заявил, что ему намекали на угрозу, поэтому призвал довести дело против Содоля и других возможных нарушителей в армии до конца.

"Но если я где-то там исчезну в ближайшие пол года, или кирпич на голову упадет или автомобиль взорвется, то уж будьте любезны, добивайтесь того, чтобы дело довели до конца, а УПЦ МП не существовало в Украине. И обязательно верните "азовцев" из плена", – написал Кротевич.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Богдан Кротевич написал заявление в ГБР, в котором рассказал о генерале, который убил больше украинских солдат, чем любой российский. Впоследствии СМИ узнали, что речь идет о генерале Юрии Содоле, а еще через некоторое время президент Владимир Зеленский заявил о его увольнении.

Также "Комментарии" писали о том, что СМИ узнали основные пункты, по которым обвиняют генерала Юрия Содоля.