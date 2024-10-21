Инвалидность прокуроров: генпрокурор Костин сообщил о первых результатах проверок

Масштабное служебное расследование было начато сразу, как только эта информация появилась в СМИ. Оно касается не только хмельницких прокуроров, а всех органов прокуратуры — всех уровней, включая Офис Генерального прокурора, — и чрезвычайно важно для всей системы. Об этом сообщил Генеральный прокурор Андрей Костин в программе "Факты недели", информирует портал "Комментарии".

Андрей Костин. Фото из открытых источников

На сегодняшний день установлено, что 61 прокурор органов прокуратуры Хмельнитчины имеет инвалидность. Это Хмельницкая областная прокуратура и окружные прокуратуры Хмельницкой области.

80% из них – 50 человек – получили инвалидность к началу полномасштабного вторжения.

"Очень важно установить, при каких обстоятельствах они получили инвалидность, потому что доля таких сотрудников в Хмельницкой области очень высока. Мы будем информировать общество о всех этапах и результатах этой проверки", – отметил Костин.

Он отметил, что все прокуроры, по которым есть сомнения, должны добровольно пройти повторное обследование. Пока это не сделано в рамках уголовных производств.

"Я также инициировал создание рабочей группы, в состав которой войдут международные эксперты. Они помогут комплексно оценить ситуацию и разработать решения для того, чтобы сделать невозможным подобные злоупотребления в будущем", – подчеркнул генпрокурор.

Он поддержал инициативу Министерства здравоохранения по комплексной реформе системы медико-социальной экспертизы и отметил, что прокуратура готова присоединиться к этой инициативе.

"Возможно, необходимо будет привлечь все правительство, а также Парламент. Очень важно обеспечить справедливость, в частности, в установлении выплат, которые люди получают в связи с инвалидностью — независимо от того, где работает этот человек и работает ли вообще.

Этот вопрос необходимо изучить тщательно и комплексно, и должно быть справедливым решением для всех", – добавил Костин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

СМИ: Более 200 прокуроров областных прокуратур получают пенсии

Скандал с работниками прокуратуры, получающими пенсии, набирает обороты. СМИ обнародован рейтинг руководителей областных прокуратур с самыми высокими пенсиями.

После публикации информации о прокурорах-пенсионерах из Хмельницкой прокуратуры Цензор.НЕТ решил проанализировать декларации других работников областных прокуратур в разных регионах Украины. На основе анализа удалось составить перечень из 15 руководителей областных прокуратур, получающих наибольшую пенсию.

Читайте также: В Харьковской прокуратуре сообщили, какие пенсии получают руководитель и его заместители